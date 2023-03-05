05.03.2023 14:00 – FT 0 : 7
Украина. Премьер лига05 марта 2023, 16:30 | Обновлено 05 марта 2023, 18:04
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Металлист 1925 – Шахтер – 0:7. В одни ворота. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ
05 марта 2023, 16:30 | Обновлено 05 марта 2023, 18:04
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В воскресенье, 5 марта, в 16-м туре чемпионата Украины выяснили отношения харьковский клуб «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер».
Поединок завершился крупной победой «горняков» со счетом 7:0.
До перерыва подопечные Игора Йовичевича отличились четыре раза, а после отдыха добили соперниками еще тремя голами.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Петряк (Шахтер Донецк).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Игорь Курило (Металлист 1925).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Шахтер Донецк).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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скоро підтягнеться єсчьо Тим Ощ Ук
разубедить меня в этом может игра с Кривбассом.