В воскресенье, 5 марта, в 16-м туре чемпионата Украины выяснили отношения харьковский клуб «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер».

Поединок завершился крупной победой «горняков» со счетом 7:0.

До перерыва подопечные Игора Йовичевича отличились четыре раза, а после отдыха добили соперниками еще тремя голами.