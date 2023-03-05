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Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.03.2023 14:00 – FT 0 : 7
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 16:30 | Обновлено 05 марта 2023, 18:04
2511
5

Металлист 1925 – Шахтер – 0:7. В одни ворота. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

05 марта 2023, 16:30 | Обновлено 05 марта 2023, 18:04
2511
5
Металлист 1925 – Шахтер – 0:7. В одни ворота. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 5 марта, в 16-м туре чемпионата Украины выяснили отношения харьковский клуб «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер».

Поединок завершился крупной победой «горняков» со счетом 7:0.

До перерыва подопечные Игора Йовичевича отличились четыре раза, а после отдыха добили соперниками еще тремя голами.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Петряк (Шахтер Донецк).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Игорь Курило (Металлист 1925).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Шахтер Донецк).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер
Источник Sport.ua
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Sasha Panda
Воротнік в Металісті1925 - інопланетянин !!!
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+1
Burevestnik
зєнітівсько-газпромівська звізда Ць Кий  забила гол !!!    
скоро підтягнеться  єсчьо   Тим Ощ Ук  
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+1
Old Т
Первые 3 гола это шикарные комбинации. 4-й вообще конфетка!  Ракицкий через 2/3 поля подал точно на Зубкова, а тот в одно касание и забил! 7-й! с 30-ти метров по офигезной траэктории. Не скоро такое увидим.)
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0
Gargantua
я думаю, что на старте мы видели два договорняка от Шахтера.
разубедить меня в этом может игра с Кривбассом.
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0
Alex Suz
Здасться це ганьба
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0
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