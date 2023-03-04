В воскресенье, 5 марта, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Металлист 1925



Полный круг успели провести команды с момента их первой встречи, которая стала дебютной для всего сезона после начала полномасштабной агрессии. За это время с коллективами успевали происходить разные метаморфозы, а по итогам своих неудачных серий выступлений некоторые из них обзаводились новыми главными тренерами. А кто-то, как, например, харьковский «Металлист 1925», заручался поддержкой сразу двух начинающих наставников. Воспитанник донецкой школы футбола Валерий Кривенцов отработал на посту главного тренера «желто-синих» чуть больше двух сезонов в рамках УПЛ, но уже в конце октября его попросили на выход – команда находилась в тяжелом кризисе.

«Металлист 1925» тогда как раз проиграл закарпатскому «Минаю» (0:1), и уже на следующую игру против львовского «Руха» выходил с Эдмаром и Олегом Голодюком во главе. У дуэта получилось стартовать интригующе – ничья против «желто-черных» сменилась поражениями от «Зари» (0:3) и «Вереса» (1:4), но следом за ней была серия из четырех встреч без поражений. Венцом осенней кампании стала мировая против киевского «Динамо» (0:0), после которой было принято решение продолжать сотрудничество и во втором круге.

Как показали события недавнего прошлого, не зря. «1925» начали 2023 год с ничьей на поле «Александрии» (3:3), откуда даже «Днепр-1» в статусе лидера чемпионской гонки, как оказалось, не способен увести три очка (2:2). При этом команда Эдмара – Голодюка еще и вела по ходу встречи в два мяча, и лишь травма голкипера Олега Мозиля пошатнула ее уверенность в собственных силах. Харьковчане при этом еще и немного разгрузили собственную обойму, но даже без Андрея Борячука там сейчас есть кому забивать.

Шахтер



Какими бы серьезными не были кадровые потери донецкого «Шахтера» в результате начала полномасштабной войны, «горняки» все равно остаются флагманом нашего футбола на международной арене, что они и подчеркнули по итогам стартовых весенних матчей Лиги Европы УЕФА против французского «Ренна». Коллектив Игора Йовичевича при этом не намерен прекращать борьбу и в условиях, когда его абсолютного лидера Михаила Мудрика за безумные деньги приобретает лондонский «Челси», тогда как явного кандидата на замену клуб попросту не имел времени воспитать.

Однако грамотная трансферная политика, немного авантюры с авансами в адрес талантливых футболистов как из-за рубежа, так и с украинским паспортом, и кое-как проблемные места в составе удается закрывать. За время летней паузы команду пополнили защитник Георгий Гочолеишвили, нападающие Кевин Келси и Хусрав Тоиров, а также голкипер Дмитрий Ризнык из полтавской «Ворсклы». Последний – с явным прицелом на трансфер основного вратаря Анатолия Трубина во время летней кампании куда-нибудь за границу и, разумеется, за сумму с большим количеством нулей.

Кроме того, в стан «горняков» вернулся скандально известный Ярослав Ракицкий, которому предстоит заменять Сергея Кривцова, теперь выступающего в МЛС, хотя бы на уровне УПЛ. К слову, получается у воспитанника академии достаточно неплохо – у «Шахтера» был матч в начале недели против «Миная» (4:1), после которого отставание от «Днепра-1» сократилось до двух очков. Очевидно, что в связи с ничейным исходом игры команды Кучера против «Александрии» накануне (2:2), «оранжево-черные» будут смотреть только в сторону победного исхода предстоящей встречи. Под вопросом у них, разве что, Тарас Степаненко, на которого свалилось слишком много задач в последнее время.

История встреч



Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Шахтера» ранее пересекались два раза в рамках УПЛ. Наблюдается небольшое преимущество по количеству ничьих и побед со стороны гостей – по одной встрече. Последний раз соперники играли в официальном матче в августе прошлого года – игра в Киеве завершилась ничьей со счетом 0:0.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет уже 21 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Андрей Скрипка и Владимир Высоцкий, а резервным арбитром отработает Дмитрий Бондаренко. На матче будет отсутствовать система VAR. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 3 победы, две ничьих, тогда как с «Металлистом 1925» он пересекался 4 раза (1 ничья и 3 поражения). В том числе, тот самый матч между этими командами в рамках первого круга на НСК «Олимпийский».

Ориентировочные составы



«Металлист 1925»: Сидоренко – Шершень, Ткачук, Безуглий, Жичиков – Я. Мартинюк – Ременюк, Бичек, Вачіберадзе, Русин – Чирук.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Назарина – Петряк, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости добудут уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – «Шахтер» победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.80.

5 марта, воскресенье