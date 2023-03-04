Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист 1925
05.03.2023 14:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:12 | Обновлено 04 марта 2023, 21:39
268
0

Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ошибки конкурентов нужно использовать

04 марта 2023, 21:12 | Обновлено 04 марта 2023, 21:39
268
0
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 5 марта, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Металлист 1925


Полный круг успели провести команды с момента их первой встречи, которая стала дебютной для всего сезона после начала полномасштабной агрессии. За это время с коллективами успевали происходить разные метаморфозы, а по итогам своих неудачных серий выступлений некоторые из них обзаводились новыми главными тренерами. А кто-то, как, например, харьковский «Металлист 1925», заручался поддержкой сразу двух начинающих наставников. Воспитанник донецкой школы футбола Валерий Кривенцов отработал на посту главного тренера «желто-синих» чуть больше двух сезонов в рамках УПЛ, но уже в конце октября его попросили на выход – команда находилась в тяжелом кризисе.

«Металлист 1925» тогда как раз проиграл закарпатскому «Минаю» (0:1), и уже на следующую игру против львовского «Руха» выходил с Эдмаром и Олегом Голодюком во главе. У дуэта получилось стартовать интригующе – ничья против «желто-черных» сменилась поражениями от «Зари» (0:3) и «Вереса» (1:4), но следом за ней была серия из четырех встреч без поражений. Венцом осенней кампании стала мировая против киевского «Динамо» (0:0), после которой было принято решение продолжать сотрудничество и во втором круге.

Как показали события недавнего прошлого, не зря. «1925» начали 2023 год с ничьей на поле «Александрии» (3:3), откуда даже «Днепр-1» в статусе лидера чемпионской гонки, как оказалось, не способен увести три очка (2:2). При этом команда Эдмара – Голодюка еще и вела по ходу встречи в два мяча, и лишь травма голкипера Олега Мозиля пошатнула ее уверенность в собственных силах. Харьковчане при этом еще и немного разгрузили собственную обойму, но даже без Андрея Борячука там сейчас есть кому забивать.

Шахтер


Какими бы серьезными не были кадровые потери донецкого «Шахтера» в результате начала полномасштабной войны, «горняки» все равно остаются флагманом нашего футбола на международной арене, что они и подчеркнули по итогам стартовых весенних матчей Лиги Европы УЕФА против французского «Ренна». Коллектив Игора Йовичевича при этом не намерен прекращать борьбу и в условиях, когда его абсолютного лидера Михаила Мудрика за безумные деньги приобретает лондонский «Челси», тогда как явного кандидата на замену клуб попросту не имел времени воспитать.

Однако грамотная трансферная политика, немного авантюры с авансами в адрес талантливых футболистов как из-за рубежа, так и с украинским паспортом, и кое-как проблемные места в составе удается закрывать. За время летней паузы команду пополнили защитник Георгий Гочолеишвили, нападающие Кевин Келси и Хусрав Тоиров, а также голкипер Дмитрий Ризнык из полтавской «Ворсклы». Последний – с явным прицелом на трансфер основного вратаря Анатолия Трубина во время летней кампании куда-нибудь за границу и, разумеется, за сумму с большим количеством нулей.

Кроме того, в стан «горняков» вернулся скандально известный Ярослав Ракицкий, которому предстоит заменять Сергея Кривцова, теперь выступающего в МЛС, хотя бы на уровне УПЛ. К слову, получается у воспитанника академии достаточно неплохо – у «Шахтера» был матч в начале недели против «Миная» (4:1), после которого отставание от «Днепра-1» сократилось до двух очков. Очевидно, что в связи с ничейным исходом игры команды Кучера против «Александрии» накануне (2:2), «оранжево-черные» будут смотреть только в сторону победного исхода предстоящей встречи. Под вопросом у них, разве что, Тарас Степаненко, на которого свалилось слишком много задач в последнее время.

История встреч


Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Шахтера» ранее пересекались два раза в рамках УПЛ. Наблюдается небольшое преимущество по количеству ничьих и побед со стороны гостей – по одной встрече. Последний раз соперники играли в официальном матче в августе прошлого года – игра в Киеве завершилась ничьей со счетом 0:0.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет уже 21 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Андрей Скрипка и Владимир Высоцкий, а резервным арбитром отработает Дмитрий Бондаренко. На матче будет отсутствовать система VAR. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 3 победы, две ничьих, тогда как с «Металлистом 1925» он пересекался 4 раза (1 ничья и 3 поражения). В том числе, тот самый матч между этими командами в рамках первого круга на НСК «Олимпийский».

Ориентировочные составы


«Металлист 1925»: Сидоренко – Шершень, Ткачук, Безуглий, Жичиков – Я. Мартинюк – Ременюк, Бичек, Вачіберадзе, Русин – Чирук.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Назарина – Петряк, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости добудут уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – «Шахтер» победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.80.

5 марта, воскресенье

«Металлист 1925» – «Шахтер»
Львов. «Арена Львов». 14:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta Sports+ и платформа Setanta Sports
МЕТАЛЛИСТ 1925 – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:3
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер Донецк Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Футбол | 04 марта 2023, 08:14 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»

Наставник «Кривбасса» – о кадровой ситуации в команде

Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Футбол | 04 марта 2023, 06:34 3
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия

В случае выхода в финал у «Спакенбурга» будет надежда только на его перенос

АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»
Футбол | 04.03.2023, 15:57
АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»
АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Футбол | 04.03.2023, 17:35
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Голевое возвращение. Кухаревич провел 1-й матч за 4 месяца и забил на 90+4
Футбол | 04.03.2023, 20:13
Голевое возвращение. Кухаревич провел 1-й матч за 4 месяца и забил на 90+4
Голевое возвращение. Кухаревич провел 1-й матч за 4 месяца и забил на 90+4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 1
Война
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
03.03.2023, 09:20 9
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
02.03.2023, 16:51 10
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
02.03.2023, 17:50 4
Футбол
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
03.03.2023, 01:15 10
Футбол
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности