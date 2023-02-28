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Минай
28.02.2023 15:00 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 16:56 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:34
3311
15

Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем

Команда Игоря Йовичевича теперь отстает от «Днепра-1» всего на два очка

28 февраля 2023, 16:56 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:34
3311
15
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
ФК Шахтер Донецк

В первой части текущего сезона украинской Премьер-лиги удалось сыграть далеко не все матчи из перечня запланированных, что в свою очередь оказало существенное влияние на формирование итоговой турнирной таблицы перед продолжительным зимним перерывом. В частности, донецкий «Шахтер» имел на игру меньше своего главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, днепровского «Днепра-1», хотя и команда Александра Кучера также один из своих матчей не смогла провести вовремя.

Сократить отставание футболистам Игоря Йовичевича представился случай посреди недели, когда они проводили гостевую встречу в рамках девятого тура национального первенства против закарпатского «Миная». Однако на этот раз коллектив Владимира Шарана был лишен географического преимущества из-за проведения игры во Львове. И хотя особо ни на что это в итоге не повлияло, однако по ходу первого тайма команде из нижней части турнирной таблицы помощь родных стен все же не помешала бы.

Номинальные хозяева «Арены Львов» сразу попали под давление со стороны соперников, из-за чего вынуждены были закрыться в глубокой защите, выжидая первые угрожающие выпады от «горняков». И они не заставили себя долго ждать, потому что удар головой от Ракицкого прошел над воротами уже на четвертой минуте, а через аналогичный промежуток времени Степаненко показал партнеру, как нужно на ближней штанге завершать подачи от партнеров с флангов.

Когда «Шахтер» вышел вперед по счету, то начал чувствовать себя более раскованно, и, как следствие, мог в чем-то небрежно относиться к игре в обороне. Во время момента с ошибкой Бондаря на левом фланге штрафной на 13 минуте «горнякам» просто повезло, что Вишневский потом не обыграл Трубина в ближнем бою, и сразу после этого гости забили второй мяч. Сикан ответил на критику завершением между ног Бандуре передачи Матвиенко с левого фланга штрафной на ближний угол вратарской.

Вратарь команды Игоря Йовичевича чуть позже спас команду от выстрела Байдала с близкого расстояния в завершение подачи углового с правого фланга на дальнюю штангу, и «Шахтер» тогда действительно выглядел слишком самоуверенным. Наказание для дончан за это произошло молниеносно, и не без помощи грубой ошибки вратаря при отражении дальнего выстрела с левого фланга от Воробчака.

Но удержать хороший темп в атаке команда Шарана в итоге оказалась неспособной. Еще перед перерывом фол Рогозинского против Конопли на левом фланге собственного штрафного привел к пенальти, который ударом в правый угол реализовал Судаков. Таким образом, были подведены итоги неудачного тайма для хозяев, выходивших на вторую половину встречи сразу с двумя заменами, но это никак им не помогло.

«Минай» будто бы и не появлялся у чужой штрафной все время до завершения игры, и дело здесь не в том, что «Шахтер» навязывал соперникам столь агрессивный футбол в собственной атаке. «Горняки» просто держали мяч на чужой половине, и кое-как находили моменты вроде передачи Зубкова с правого фланга в пределы штрафной на Сикана на 60 минуте, после которой Данил оформил дубль выстрелом в правый угол.

После этого Йовичевич начал выполнять массированную ротацию, поэтому проверил готовность уже знакомых нам исполнителей. Новичок Келси получил свой шанс также, как Назарина, Топалов, Гочолеишвили и Петряк, и едва ли не у каждого из этих игроков были перспективные моменты, чтобы отличиться в воротах соперников. Однако рекордное поражение закарпатцев так и не повторилось.

В следующем туре закарпатский «Минай» сыграет в гостях против «Львова», а донецкий «Шахтер» проведет матч на выезде против харьковского «Металлиста 1925».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Минай» – «Шахтер» - 1:4

Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40 (пен.)

Гечев, 90+2

«Минай»: Бандура – Рогозинский (Мельник, 46), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Гечев, Твердохлеб (Паламар, 74), Байдал (Шишка, 46), Воробчак (Голубь, 84) – Вишневский (Колесник, 79).

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 61), Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 67) – Судаков (Петряк, 79), Джурасек, Бондаренко, Зубков (Гочолеишвили, 61) – Сикан (Келси, 62).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 5 (3) – 17 (10)
Угловые: 1 – 8
Оффсайды: 0 – 1.

МИНАЙ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Злий Глобинець
Гарний матч від Шахтаря. Значить, до Феєноорда майже готові. Ще парочка таких результативних ігор - і будуть готові на всі 100 !
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+4
Springfield
Кроме первой  победы Йо над Шараном, ещё матч оказался примечательный тем, что первая и единственная жёлтая карточка появилась на 90+2. Это приятно смотреть, когда никто не валяется и не корчится от боли.
Самих же шарановцев хватило только на первый тайм. Но это и понятно. Похоже Шахтёр  нормально упаковался для УПЛ.
Гол №2 Сикана ну ничем не хуже чем у Фодена. А Тарас вообще заКаземирил на 100 баллов.
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+3
Maks Krot
На классе уверено
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+3
avk2307
Ну в минулій команді Шарана ніхто тупо без якоїсь необхідності в штрафній по ногам би суперника не вдарив і пенальті такий незаробив би. А тут трохи інша команда.
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+2
Гоча Молча
Я думал Минай покажет игру ,ну он на одном уровне как и Динамо 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
перемога дякуючи раку - звєздє питтерськага газпрома!!! 
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-7
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y-maxim
Нажаль ЧУ помер. І коли відродеться невідомо.
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-9
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