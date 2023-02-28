Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Шахтер – 1:4. Курьез Трубина и шедевр Сикана. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Минай
28.02.2023 15:00 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:25
2302
0

Минай – Шахтер – 1:4. Курьез Трубина и шедевр Сикана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 9-го тура УПЛ

28 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 21:25
2302
0
Минай – Шахтер – 1:4. Курьез Трубина и шедевр Сикана. Видео голов и обзор
УПЛ

Во вторник, 28 февраля, состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтером» и «Минаем». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин допустил редкую для себя грубую ошибку, когда пропустил дальний удар Назария Воробчака.

В свою очередь форвард «горняков» Даниил Сикан успел оформить дубль, забив свой 7-й и 8-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины и вошел в топ-3 лучших бомбардиров, а 33-летний полузащитник «горняков» провел 50-й матч в УПЛ в качестве капитана.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Минай» – «Шахтер» - 1:4

Голы: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40 (пен.)

Видеообзор матча «Минай» – «Шахтер» смотрите на YouTube.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера назначен наставником топ-команды Сербии
ШАРАН: «Я как в воду смотрел. Не нужно пропускать со стандарта»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Крыськив и Швед вскоре вернутся в общую группу Шахтера»
Шахтер Донецк Минай Минай - Шахтер видео голов и обзор Даниил Сикан Анатолий Трубин Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Назарий Воробчак
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
Футбол | 28 февраля 2023, 18:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала нападающего у Маккаби из Тель-Авива

Луганчане пригласили панамца Эдуардо Герреро

ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
Футбол | 28 февраля 2023, 15:53 9
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар

Случается с любым вратарем

Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Бокс | 28.02.2023, 10:00
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 28.02.2023, 17:52
Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 4
Теннис
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
27.02.2023, 14:20 4
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
27.02.2023, 16:25 13
Бокс
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 62
Футбол
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
28.02.2023, 14:45 5
Футбол
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
28.02.2023, 12:56 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности