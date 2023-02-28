Во вторник, 28 февраля, состоялся перенесенный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтером» и «Минаем». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

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Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин допустил редкую для себя грубую ошибку, когда пропустил дальний удар Назария Воробчака.

В свою очередь форвард «горняков» Даниил Сикан успел оформить дубль, забив свой 7-й и 8-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины и вошел в топ-3 лучших бомбардиров, а 33-летний полузащитник «горняков» провел 50-й матч в УПЛ в качестве капитана.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Минай» – «Шахтер» - 1:4

Голы: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40 (пен.)

Видеообзор матча «Минай» – «Шахтер» смотрите на YouTube.