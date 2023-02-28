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Чемпионат Украины
Минай
28.02.2023 15:00 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 19:16 | Обновлено 28 февраля 2023, 19:30
630
2

ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч получился таким, каким мы хотели его видеть»

Хорватский специалист – об игре подопечных с «Минаем»

28 февраля 2023, 19:16 | Обновлено 28 февраля 2023, 19:30
630
2
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч получился таким, каким мы хотели его видеть»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич дал оценку победе команды над «Минаем» (4:1) в отложенном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Чемпионат – главный приоритет для нас, потому что без удачных выступлений в чемпионате не будет еврокубков. Важно, чтобы следующие матчи завершались так же, как с «Минаем», ведь это позволит снова играть в еврокубках. Сегодня матч получился таким, каким мы хотели его видеть: агрессивно проявить себя на старте, чтобы направить игру в нужное русло.

Мы действовали против непростого соперника, хотя результат и убедителен, но я бы не сказал, что у нас была легкая прогулка. Моментов было достаточно, чтобы счет был еще больше. Но «Минай» в первом тайме показал, что в контратаках они могут обострять игру с любым соперником. Очень важные три очка, потому что мы снизили отставание от «Днепра-1». Сейчас начинается сверхинтересный второй круг, где каждый поединок будет очень ответственным и у тебя не будет права на ошибку. Мы готовы и хотим продолжать в том же духе, хотя есть еще и еврокубковые матчи. Только время покажет, где мы будем, но команда готова как ментально, так и физически», – прокомментировал игру Йовичевич.

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Игор Йовичевич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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avk2307
Ну насправді був один момент після пропущеного голу але захисник Минаю швидко все повернув до плану Йовічевича
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0
Burevestnik
яка оцінка за гру лідера-защітніка - звєзди піттерскага газпрома?
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-2
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