Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
28.02.2023 15:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:17
447
0

Минай – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

27 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:17
447
0
Минай – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 28-го февраля, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

В конце октября прошлого года команды Владимира Шарана и Игора Йовичевича должны были сыграть между собой матч в пригороде Ужгорода, однако та игра так и не состоялась по просьбе донецкого клуба ввиду напряженного графика. Не беда – «Шахтер» теперь будет вынужден раньше начинать весеннюю часть УПЛ, хотя уже играл в плей-офф Лиги Европы УЕФА против французского «Ренна». Отставание от «Днепра-1» сейчас составляет для «горняков» пять очков с перспективой сокращения до двух.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Источник: Александрия подпишет экс-форварда Шахтера и дозаявит вратаря
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер
РОТАНЬ: «Судейство? Все все видели, но со всеми такое случается»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Бокс | 27 февраля 2023, 01:23 0
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам

Судьи боя в Саудовской Аравии вынесли раздельное решение в пользу британца

Источник: УАФ будет делать Крыськиву визу в Великобританию
Футбол | 27 февраля 2023, 19:02 0
Источник: УАФ будет делать Крыськиву визу в Великобританию
Источник: УАФ будет делать Крыськиву визу в Великобританию

Возможен вызов хавбека в сборную

Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Футбол | 27.02.2023, 14:20
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Руслан РОТАНЬ: «В ближайшее время у нас будет пополнение»
Футбол | 27.02.2023, 17:15
Руслан РОТАНЬ: «В ближайшее время у нас будет пополнение»
Руслан РОТАНЬ: «В ближайшее время у нас будет пополнение»
ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне
Футбол | 26.02.2023, 22:43
ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне
ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
25.02.2023, 20:12 9
Футбол
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
26.02.2023, 09:10 7
Другие виды
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 9
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
Александр КРАСЮК: «В субботу мы узнаем, состоится поединок с Фьюри или нет»
26.02.2023, 12:37 6
Бокс
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности