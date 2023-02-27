Во вторник, 28-го февраля, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

В конце октября прошлого года команды Владимира Шарана и Игора Йовичевича должны были сыграть между собой матч в пригороде Ужгорода, однако та игра так и не состоялась по просьбе донецкого клуба ввиду напряженного графика. Не беда – «Шахтер» теперь будет вынужден раньше начинать весеннюю часть УПЛ, хотя уже играл в плей-офф Лиги Европы УЕФА против французского «Ренна». Отставание от «Днепра-1» сейчас составляет для «горняков» пять очков с перспективой сокращения до двух.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.