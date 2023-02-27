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Чемпионат Украины
Минай
28.02.2023 15:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 15:46 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:49
917
3

Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» хоть и фавориты встречи, но легко им не будет

27 февраля 2023, 15:46 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:49
917
3
Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 28 февраля, во Львове на поле «Арены Львов» состоится отложенный матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет «Шахтер». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Минай

Закарпатский «Минай» выйдет на игру в ранге 13-й команды текущей турнирной таблицы чемпионата Украины. В 14-ти матчах он набрал 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 6 поражений).

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По занавес первой части сезона подопечные Владимира Шарана выдали серию из трех матчей без поражений – 1 победа и 2 ничьих. Это рекордная для «Миная» череда игр без провалов. В этих встречах закарпатцы поделили очки с «Рухом» (1:1), переиграли «Металлист» (1:0) и вновь сыграли вничью теперь с «Зарей» (1:1).

Впрочем, не стоит забывать о том, что «горняки» – крайне неудобный соперник для «Миная». Сразу два поражения из четырех своих крупных в истории он потерпел именно от «Шахтера» – 1:5 (05.12.2020) та 0:4 (06.05.2021).

Во время зимнего межсезонья в чемпионате закарпатцы представили четырех новичков – Михаила Гечева, Александра Мельника, Михаила Шишку и Сергея Петько. Зато клуб прекратил сотрудничество с Эльдаром Кулиевым, а у Алексея Хахлева истек срок контракта.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ зимовал на второй позиции. У него имеется 30 очков после 13 встреч (9 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

В концовке осени-2022 подопечные Игора Йовичевича обыграли «Ворсклу» (3:2), чем закрыли поражение от «Днепра-1» (1:2) в предпоследней игре чемпионата до зимней паузы.

На сегодня «Шахтер» провел уже два официальных матча в 2023 году. Он в рамках первой стадии плей-офф Лиги Европы удачно для себя выяснил отношения с французским «Ренном». В Варшаве «горняки» выиграли 2:1, а на выезде проиграла 1:2, но в серии послематчевых 11-метровых оказались удачливее французов.

Не лишним будет заметить, что в рамках зимней подготовки донецкая команда провела 5 товарищеских матчей. Вначале она проиграла 1:2 венской «Аустрии», затем трижды сыграла вничью – с «Копером» (2:2), «Лудогорцем» (2:2) и «Марибором» (4:4), а закрыла график спаррингов крупной победой над «Сараево» (4:0).

Зимой «Шахтер», как известно, продал в «Челси» Михаила Мудрика, а подписал венесуэльца Кевина Келси, грузина Гиорги Гочолеишвили и украинца Ярослава Ракицкого.

Статистика матчей

«Минай» и «Шахтер» провели между собой в УПЛ три очных встречи. Одна игра завершилась вничью, а два раза успех сопутствовал «горнякам». Разница мячей 10-2 в пользу дончан.

На поле «Миная» команды сыграли два раза. Один раз поделили очки, а один раз выиграл «Шахтер».

Последний матч на поле закарпатцев команды провели в августе 2021 года. Он принес ничью 1:1.

Ориентировочные составы

Минай: Бандура – Трубочкин, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневский.

Шахтер: Пятов – Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Келси, Бондаренко, Судаков, Джурашек, Сикан.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его гости смогут сыграть лучше, чем хозяева поля. А вот с голами в матче роскоши не будет. Как следствие, нашей ставкой будет – победа второй команды с ТМ 2,5 в матче.

28 февраля, вторник

Минай – Шахтер
Львов. «Арена Львов». 15:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua – 0:2
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прогнозы Минай Минай - Шахтер Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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avk2307
Хтось вчора писав, що Інгулець не дома грає, а Минай що вдома? На Минай арені домашній матч проводить?
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Gargantua
ТМ 1.5
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