16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).

Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен. 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор

⚽️ На 19-й минуте Гранит Джака вывел канониров вперед (1:0).

⚽️ Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте и сравнял счет ударом с центра поля! (1:1)

ГОЛ! 1:0. Гранит Джака, 19 мин.

ГОЛ! 1:1. Педру Гонсалвеш, 62 мин.