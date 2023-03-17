Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен. 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
⚽️ На 19-й минуте Гранит Джака вывел канониров вперед (1:0).
⚽️ Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте и сравнял счет ударом с центра поля! (1:1)
ГОЛ! 1:0. Гранит Джака, 19 мин.
ГОЛ! 1:1. Педру Гонсалвеш, 62 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обидчица Ангелины Калининой продолжает успешное выступление в Калифорнии
Виталий Буяльский и Александр Караваев не помогут столичному клубу в важной игре