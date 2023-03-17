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Лига Европы
Арсенал
16.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 1
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Спортинг Л Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
17 марта 2023, 00:50 | Обновлено 17 марта 2023, 00:57
1855
0

Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

17 марта 2023, 00:50 | Обновлено 17 марта 2023, 00:57
1855
0
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский «Арсенал» встречается с португальским «Спортингом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад, была зафиксирована ничья (2:2).

Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен. 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор

⚽️ На 19-й минуте Гранит Джака вывел канониров вперед (1:0).

⚽️ Педру Гонсалвеш забил чудо-гол на 62-й минуте и сравнял счет ударом с центра поля! (1:1)

ГОЛ! 1:0. Гранит Джака, 19 мин.

ГОЛ! 1:1. Педру Гонсалвеш, 62 мин.

События матча

118’
Мануэль Угарте (Спортинг Л) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Л).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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