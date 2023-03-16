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Лига Европы
Арсенал
16.03.2023 22:00 – 23 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 0
Спортинг Л
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 марта 2023, 22:00 | Обновлено 16 марта 2023, 22:08
1630
2

Арсенал – Спортинг. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги Европы

16 марта 2023, 22:00 | Обновлено 16 марта 2023, 22:08
1630
2
Арсенал – Спортинг. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

В первой встрече команд, которая состоялась в Португалии 9 марта, сильнейший определен не был – ничья 2:2.

Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11 туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.

Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.

Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Спортинг» проводит видеосервис MEGOGO.

Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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События матча

19’
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Лига Европы Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Александр Зинченко смотреть онлайн Арсенал - Спортинг
Источник Sport.ua
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Springfield
МанЮ на одной левой прошёл испанцев.    А вот тут Арсеналу придётся очень
постараться, что бы  АПЛ  представлять дальше.    А то в ЛЧ потери понесли
весомые.
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