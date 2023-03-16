Арсенал – Спортинг. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги Европы
Во четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
В первой встрече команд, которая состоялась в Португалии 9 марта, сильнейший определен не был – ничья 2:2.
Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11 туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.
Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.
Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Спортинг» проводит видеосервис MEGOGO.
Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023
🧱 Tomiyasu at the back
©️ Xhaka skippers the side
❤️ Gabby leading the line
Let’s do this - together! pic.twitter.com/oq6MSoLNRO
Este é o nosso 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para hoje 🟢⚪️#ARSSCP #LineUpSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/JpKlpNG2eG— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 16, 2023
События матча
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