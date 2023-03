Во четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

В первой встрече команд, которая состоялась в Португалии 9 марта, сильнейший определен не был – ничья 2:2.

Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11 туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.

Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.

Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Спортинг» проводит видеосервис MEGOGO.

Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

©️ Xhaka skippers the side

❤️ Gabby leading the line



Let’s do this - together! pic.twitter.com/oq6MSoLNRO