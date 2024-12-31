«Был лучшим». Португальский журналист – об игре Трубина против Спортинга

Португальский журналист Хайме Канселла де Абреу поделился мнением по поводу матча 16-го тура чемпионата Португалии между лиссабонскими «Спортингом» и «Бенфикой».

«Первый тайм мы отдали «Спортингу». Так было последние два сезона. «Бенфика» не владела мячом и пропускала много атак. «Бенфика» – не та команда, которая играет от обороны в ожидании. Мы должны брать игру на себя.

Кроме того, у нас были разрывы между нашими линиями, мы действовали не слишком компактно, открывая и давая «Спортингу» много пространства. Трубин был нашим лучшим игроком в первом тайме – и этим все сказано.

Во втором тайме игра шла полностью под нашим контролем. Мы начали выигрывать каблуки и дуэли, лучше выбирать позиции и давить на соперника.

Это был несправедливый результат для нас. Ничья лучше всего отражает происходящее на поле в течение 90 минут. Это наказание за столь плохой первый тайм», - написал журналист в Facebook.

"Спортинг" выиграл у «Бенфики» со счетом 1:0. Украинский вратарь гостей Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут матча.