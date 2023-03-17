ВИДЕО. Реакция Артеты на вылет из Лиги Европы

После выездной ничьей 2:2 лондонский «Арсенал» с Зинченко в стартовом составе принимал «Спортинг».

И все начиналось для «канониров» хорошо, первый забитый гол, однако впоследствии удача повернулась лицом к португальской команде.

Гол из центра поля, серия пенальти – и в итоге «Спортинг» идет дальше.

Впрочем, может для «Арсенала» в свете борьбы за титул АПЛ не такой уж плохой результат.