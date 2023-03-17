Лига Европы17 марта 2023, 10:52 | Обновлено 17 марта 2023, 11:06
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ВИДЕО. Реакция Артеты на вылет из Лиги Европы
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
17 марта 2023, 10:52 | Обновлено 17 марта 2023, 11:06
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После выездной ничьей 2:2 лондонский «Арсенал» с Зинченко в стартовом составе принимал «Спортинг».
И все начиналось для «канониров» хорошо, первый забитый гол, однако впоследствии удача повернулась лицом к португальской команде.
Гол из центра поля, серия пенальти – и в итоге «Спортинг» идет дальше.
Впрочем, может для «Арсенала» в свете борьбы за титул АПЛ не такой уж плохой результат.
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