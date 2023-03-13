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Испания
13 марта 2023, 21:07 | Обновлено 13 марта 2023, 21:19
390
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Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не виновата в том, в чем ее обвиняют»

Вокруг каталонского клуба разгорелся коррупционный скандал

13 марта 2023, 21:07 | Обновлено 13 марта 2023, 21:19
390
0
Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не виновата в том, в чем ее обвиняют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заверил фанатов, что каталонский клуб не виноват в коррупционном скандале, который носит название Дело Негрейры:

«Кулес, можете быть спокойными. «Барселона» не виновата в том, в чем ее обвиняют. Клуб стал жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.

В этом нет ничего удивительного. Мы будем защищать «Барселону» и докажем, что клуб невиновен. Многим придется извиняться (исправлять свои ошибки)».

Ранее испанская прокуратура подала в суд на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Дело касается коррупции, которая заключается в незаконных выплатах (несколько лет назад) в размере 8,4 млн евро куратору испанских футбольных судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барселоне» грозят различные санкции: денежные штрафы, снятие очков в Ла Лиге, лишение титулов последних лет в Испании и дисквалификация из еврокубков.

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Барселона коррупция Хосе Мария Энрикес Негрейра Жоан Лапорта
Источник Sport.ua
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