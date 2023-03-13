Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не виновата в том, в чем ее обвиняют»
Вокруг каталонского клуба разгорелся коррупционный скандал
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заверил фанатов, что каталонский клуб не виноват в коррупционном скандале, который носит название Дело Негрейры:
«Кулес, можете быть спокойными. «Барселона» не виновата в том, в чем ее обвиняют. Клуб стал жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.
В этом нет ничего удивительного. Мы будем защищать «Барселону» и докажем, что клуб невиновен. Многим придется извиняться (исправлять свои ошибки)».
Ранее испанская прокуратура подала в суд на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Дело касается коррупции, которая заключается в незаконных выплатах (несколько лет назад) в размере 8,4 млн евро куратору испанских футбольных судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барселоне» грозят различные санкции: денежные штрафы, снятие очков в Ла Лиге, лишение титулов последних лет в Испании и дисквалификация из еврокубков.
Culers, you can be calm. Barça is innocent of the accusations made against it and is the victim of a campaign, that now involves everyone, to harm its honorability. It is no surprise, and we will defend Barça and prove that the Club is innocent. Many will be forced to rectify.— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023
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