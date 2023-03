Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не виновата в том, в чем ее обвиняют»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заверил фанатов, что каталонский клуб не виноват в коррупционном скандале, который носит название Дело Негрейры:

«Кулес, можете быть спокойными. «Барселона» не виновата в том, в чем ее обвиняют. Клуб стал жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.

В этом нет ничего удивительного. Мы будем защищать «Барселону» и докажем, что клуб невиновен. Многим придется извиняться (исправлять свои ошибки)».

Ранее испанская прокуратура подала в суд на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Дело касается коррупции, которая заключается в незаконных выплатах (несколько лет назад) в размере 8,4 млн евро куратору испанских футбольных судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барселоне» грозят различные санкции: денежные штрафы, снятие очков в Ла Лиге, лишение титулов последних лет в Испании и дисквалификация из еврокубков.

Culers, you can be calm. Barça is innocent of the accusations made against it and is the victim of a campaign, that now involves everyone, to harm its honorability. It is no surprise, and we will defend Barça and prove that the Club is innocent. Many will be forced to rectify.