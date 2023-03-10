ОФИЦИАЛЬНО. Барселона получила обвинения в коррупции

ФК «Барселона» официально получил обвинения в коррупции из-за выплат, которые клуб с 2011 по 2018 год проводил для компании, которой владел на тот момент вице-президент Судейского комитета Испании Хосе Мария Негрейра.

Негрейра также получил обвинения в коррупции и взятке. Кроме того, обвинения получили президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу (работал с 2014 по 2020), а также вице-президент клуба Сандро Роселл.

Компания Негрейры получила от «Барселоны» около 8,4 миллиона евро, но сам бывший вице-президент отрицает, что каким-то образом помогал каталонской команде решать судейские вопросы.

Клуб заявил, что платил компании Негрейры за консультации.

Наставник «Барселоны» Хави, который выступал за команду с 1998 по 2015 годы, заявил, что никогда не чувствовал никаких поблажек от арбитров.

Что касается возможного наказания, то клубу, скорее всего, грозит большой штраф. Ла Лига уже заявила, что спортивных санкций не будет, потому что выплаты так или иначе прекратились в 2020 году и на текущую ситуацию не влияют.

УЕФА в случае вердикта против клуба может применить различные санкции, в том числе отстранение от евроекубков, но союз пока не комментирует ситуацию.