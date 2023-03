Без чудо-гола Ракицкого. Названы номинанты на гол недели в Лиге Европы

Европейский футбольный союз представил претендентов на лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению пресс-службы УЕФА, признания достойный голы в исполнении Антони из «МЮ» в матче с «Бетисом», Йосипа Юрановича из «Униона Берлин» прямым ударом со штрафного в ворота «Рояль Униона», Керема Демирбая из «Байера» в поединке с «Ференцварошем» и хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Мария в матче с «Фрайбургом».

К сожалению, в Ньоне оставили без внимания шедевральный гол Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в ворота «Фейеноорда», который он забил спиной.

Голосование на лучший гол недели в ЛЕ проходит на официальном сайте УЕФА.

