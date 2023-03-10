Без чудо-гола Ракицкого. Названы номинанты на гол недели в Лиге Европы
Шедевр от защитника «горняков» оказался вне претендентов
Европейский футбольный союз представил претендентов на лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
По мнению пресс-службы УЕФА, признания достойный голы в исполнении Антони из «МЮ» в матче с «Бетисом», Йосипа Юрановича из «Униона Берлин» прямым ударом со штрафного в ворота «Рояль Униона», Керема Демирбая из «Байера» в поединке с «Ференцварошем» и хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Мария в матче с «Фрайбургом».
К сожалению, в Ньоне оставили без внимания шедевральный гол Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в ворота «Фейеноорда», который он забил спиной.
Голосование на лучший гол недели в ЛЕ проходит на официальном сайте УЕФА.
⚽️ Four top #UEL goals to choose from!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023
Who are you voting for? 🗳️@Heineken || #UELGOTW
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