«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут
Плимут подписал Максима Таловерова на 3,5 года за 1,75 миллиона фунтов
31 января английский клуб «Плимут» официально объявил о переходе 24-летнего защитника сборной Украины Максима Таловерова из австрийского «ЛАСК». Контракт с игроком подписан на 3,5 года.
Сумма трансфера составила 1,75 миллиона фунтов, что является клубным рекордом для «Плимута». В сезоне 2024/25 Таловеров провел 20 матчей за «ЛАСК», отдав 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. «Плимут» сейчас борется за выживание, они находятся на последнем месте в таблице Чемпионшипа.
Фанаты Плимута не ожидали этого трансфера, но очень надеются, что переход Таловерова поможет команде.
Airdrop: «Если честно то он пока по сомнительным клубам ходит, прогресса сильного нет».
Jason Harding: «Украинский разрушитель...».
UntilStoppageTime_NAFO: «У ребят появился еще один Забарный. Берегите его».
Colin (janner): «Будем надеяться, что он поможет нам удержаться в лиге!».
Josh Kirby: «Похоже, это достойное приобретение, будем надеяться, что он сможет сыграть завтра».
Steve gray: «Я чувствую, что скоро будет гол с углового».
Altyv_ask: «Наконец-то мы увидели хорошие трансферы. Теперь нужно подписать креативного полузащитника и нападающего».
Crow97: «Очень хорошее подписание. Выглядит большим и крепким, и даже если мы опустимся на дно, он выглядит именно тем типом, который будет доминировать на этом уровне, судя по имеющимся кадрам».
Steve: «Лучший центральный защитник лиги».
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