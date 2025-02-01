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Англия
01 февраля 2025, 01:20 |
119
0

«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут

Плимут подписал Максима Таловерова на 3,5 года за 1,75 миллиона фунтов

01 февраля 2025, 01:20 |
119
0
«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут
ФК Плимут

31 января английский клуб «Плимут» официально объявил о переходе 24-летнего защитника сборной Украины Максима Таловерова из австрийского «ЛАСК». Контракт с игроком подписан на 3,5 года.

Сумма трансфера составила 1,75 миллиона фунтов, что является клубным рекордом для «Плимута». В сезоне 2024/25 Таловеров провел 20 матчей за «ЛАСК», отдав 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. «Плимут» сейчас борется за выживание, они находятся на последнем месте в таблице Чемпионшипа.

Фанаты Плимута не ожидали этого трансфера, но очень надеются, что переход Таловерова поможет команде.

Airdrop: «Если честно то он пока по сомнительным клубам ходит, прогресса сильного нет».

Jason Harding: «Украинский разрушитель...».

UntilStoppageTime_NAFO: «У ребят появился еще один Забарный. Берегите его».

Colin (janner): «Будем надеяться, что он поможет нам удержаться в лиге!».

Josh Kirby: «Похоже, это достойное приобретение, будем надеяться, что он сможет сыграть завтра».

Steve gray: «Я чувствую, что скоро будет гол с углового».

Altyv_ask: «Наконец-то мы увидели хорошие трансферы. Теперь нужно подписать креативного полузащитника и нападающего».

Crow97: «Очень хорошее подписание. Выглядит большим и крепким, и даже если мы опустимся на дно, он выглядит именно тем типом, который будет доминировать на этом уровне, судя по имеющимся кадрам».

Steve: «Лучший центральный защитник лиги».

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трансферы ЛАСК Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип чемпионат Австрии по футболу Максим Таловеров реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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