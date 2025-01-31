ФОТО. Обладатель Золотого мяча сделал предложение известной певице
Можем поздравлять Павела Недведа
Экс-футболист «Лацио» и «Ювентуса» Павел Недвед сделал предложение руки и сердца известной словацкой певице Даре Ролинс.
Об этом сообщила сама певица в Instagram: «Спасибо за все поздравления. Как вы уже догадались, я помолвлена», – написала артистка.
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Это событие случились в Италии после Нового года на одном из курортов, куда отправились Павел, Дара и 16-летняя дочь певицы.
Сейчас обладатель «Золотого мяча-2003» работает спортивным директором в клубе «Аль-Шабаб», в который перешел Георгий Бущан.
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