ФОТО. Обладатель Золотого мяча сделал предложение известной певице

Экс-футболист «Лацио» и «Ювентуса» Павел Недвед сделал предложение руки и сердца известной словацкой певице Даре Ролинс.

Об этом сообщила сама певица в Instagram: «Спасибо за все поздравления. Как вы уже догадались, я помолвлена», – написала артистка.

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Это событие случились в Италии после Нового года на одном из курортов, куда отправились Павел, Дара и 16-летняя дочь певицы.

Сейчас обладатель «Золотого мяча-2003» работает спортивным директором в клубе «Аль-Шабаб», в который перешел Георгий Бущан.