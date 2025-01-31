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31 января 2025, 19:39 | Обновлено 31 января 2025, 20:43
2861
2

ФОТО. Обладатель Золотого мяча сделал предложение известной певице

Можем поздравлять Павела Недведа

31 января 2025, 19:39 | Обновлено 31 января 2025, 20:43
2861
2
ФОТО. Обладатель Золотого мяча сделал предложение известной певице
Instagram. Дара Ролинс

Экс-футболист «Лацио» и «Ювентуса» Павел Недвед сделал предложение руки и сердца известной словацкой певице Даре Ролинс.

Об этом сообщила сама певица в Instagram: «Спасибо за все поздравления. Как вы уже догадались, я помолвлена», – написала артистка.

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Это событие случились в Италии после Нового года на одном из курортов, куда отправились Павел, Дара и 16-летняя дочь певицы.

Сейчас обладатель «Золотого мяча-2003» работает спортивным директором в клубе «Аль-Шабаб», в который перешел Георгий Бущан.

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фото lifestyle Павел Недвед Золотой мяч Лацио Ювентус
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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pmelnik7788
Пашок - класний був гравець!
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Serhii P.
він ще й дочку співачки буде іпати
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