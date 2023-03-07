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  4. Рамадани, Тоиров, Герреро: легионеры для топов УПЛ на финише зимнего окна
Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 18:50 | Обновлено 07 марта 2023, 19:04
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Рамадани, Тоиров, Герреро: легионеры для топов УПЛ на финише зимнего окна

Sport.ua рассказывает о тех, кто призван делать украинский чемпионат сильнее и зрелищнее

07 марта 2023, 18:50 | Обновлено 07 марта 2023, 19:04
1304
0
Рамадани, Тоиров, Герреро: легионеры для топов УПЛ на финише зимнего окна
ФК Динамо. Решат Рамадани

Зимнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге прошло под знаком громких исходящих трансферов – Мудрик, Цыганков и Забарный отправились покорять элитарные лиги Англии и Испании, прославляя футбольную Украину на высшем европейском уровне.

Со входящими сделками ситуация оказалась намного более скромной, хотя в последние дни работы трансферного окна наши топовые клубы и попытались несколько оживить обстановку. И, если лидер турнирной таблицы «Днепр-1», на ленточке сосредоточился в основном на украинцах, то вот «Шахтер», «Динамо» и «Заря» подписали малоизвестных в наших широтах иностранцев, о которых мы предлагаем вкратце поговорить прямо сейчас…

Решат Рамадани

Возраст: 19 лет
Позиция: опорный полузащитник
Гражданство: Северная Македония/Албания
Маршрут трансфера: Шкендия → Динамо
Условия трансфера: выкуп за 250 тысяч евро

Появление молодого опорного полузащитника из Северной Македонии Решата Рамадани в «Динамо» стало возможным по совокупности факторов. Поговаривают, что этого игрока руководству «бело-синих» горячо рекомендовал экс-игрок киевского клуба Горан Попов. Спустя какое-то время «Динамо» проводило спарринг против «Шкендии», за которую и выступал Рамадани, и способности хавбека имел возможность воочию увидеть наставник киевлян Мирча Луческу. Румынский коуч дал «добро» на подписание хавбека, и сделка состоялась. По неофициальной информации за Рамадани «Динамо» выплатило 250 тысяч евро, а еще «Шкендия» заявила о том, что этот клуб сможет претендовать на 15% от суммы будущего трансфера игрока, если киевлянам удастся того перепродать.

Рамадани только второй сезон проводит на взрослом уровне, а потому выборка по его матчам не настолько значительна и репрезентативна. Впрочем, кое-какие цифры по итогам первой части текущего сезона все-таки можно выделить:

Балканский новичок в целом выглядит достаточно перспективным вариантом на будущее для «Динамо». Он может похвастаться пристойными показателями по интенсивности и качеству ведения единоборств, в том числе и верховых, хорошо работает в отборе и прессинге, а также очень неплохо показывал себя в чемпионате Северной Македонии с точки зрения количества и качества передач в финальную треть.

Среди «минусов» Рамадани можно отметить недостаточную вовлеченность футболиста в командную игру. В «Динамо» на позиции опорного полузащитника, ключевым исполнителем на которой пока является Сергей Сидорчук, от футболиста требуется значительно активнее играть через пас, чаще открываясь и предлагая себя под передачу. У Рамадани, очевидно в силу возраста, пока не наблюдается уверенности вести игру команды, а потому он предпочитает чаще действовать именно на разрушение, а не на созидание. У того же Сидорчука среднематчевый показатель передач в финальную треть поля в текущем сезоне равен 12,5, а это вдвое больше, чем у Решата.

Впрочем, как таковых серьезных минусов у Рамадани нет, особенно учитывая сумму, в которую обошелся «Динамо» его трансфер. Покупка футболиста из Северной Македонии – это попытка выудить потенциально качественного исполнителя за более чем разумную инвестицию. Подобный подход используют многие клубы в Европе, и здесь нужно быть готовым, что на десять случаев может прийтись только одно или два попадания. Однако из-за войны украинские клубы вынуждены урезать бюджеты, и диверсифицировать работу на рынке, а это само по себе уже достаточно интересно.

Хусрав Тоиров

Возраст: 18 лет
Позиция: левый/правый вингер
Гражданство: Таджикистан
Маршрут трансфера: Атырау → Шахтер
Условия трансфера: выкуп за 300 тысяч евро

Хусрава Тоирова в Таджикистане называют одним из наиболее интересных и ярких молодых футболистов этой страны. В 15 лет и 8 месяцев он дебютировал за «Локомотив-Памир» в высшем дивизионе чемпионата родины, затем перебрался в «Динамо» Душанбе, а в августе минувшего года на правах свободного агента переехал в Казахстан, подписав договор с «Атырау». Именно из этого клуба «горняки» и выкупили Тоирова – по неофициальным данным, сделка обошлась украинскому гранду в 300 тысяч евро.

В отечественной прессе Тоирова уже назвали «новым Мудриком» для «Шахтера», и с определенной натяжкой этих двух вингеров действительно можно называть схожими с точки зрения демонстрируемой игры. Прежде всего, Хусрав, как и Михаил, в своих действиях очень полагается на технику и скорость. В чемпионате Казахстана-2022 Тоиров был среди лидеров по среднематчевому количеству обводок (8,2), однако их успешность пока подводит молодого представителя Таджикистана…

А вот с точки зрения активности работы на поле Тоиров уже находится на одном уровне с Мудриком. У Михаила в УПЛ-2022/23 в среднем было по 65 действий на поле, а у Хусрава в минувшем чемпионате Казахстана – по 61 действию в пересчете на 90 минут. Причем таджикский легионер «горняков» в полтора раза чаще вступает в единоборства, но здесь ему есть чем похвастаться только на количественном, но никак не на качественном уровне, ведь выигрывал Тоиров только 38% дуэлей по итогам чемпионата Казахстана-2022.

Есть проблемы у Тоирова и в завершающей фазе атак. Вингер достаточно часто бьет по воротам, но вот с точностью ударов дела у него в минувшем году шли не лучшим образом – только в 10% случаев мяч приходился в створ ворот соперника. Этот пробел Хусрав старался компенсировать активным участием в отборе мяча, и действительно на фоне Мудрика таджикский вингер склонен чаще помогать обороне.

В целом Тоиров пока выглядит очень сырым для игры за первую команду «Шахтера», но определенный потенциал у этого молодого футболиста, безусловно, присутствует. Как и в случае с Рамадани и «Динамо», Тоиров в «Шахтере» - это попытка инвестировать в будущее, причем те средства, которые по нынешним меркам видятся и являются разумными для украинского трансферного рынка. Важно для «горняков» и то, что клуб начинает наконец-то реально расширять географию селекционной деятельности. Если раньше мы могли только слышать об этом, то сейчас уже и видим первые плоды, когда «Шахтер» не зацикливается на бразильцах, а предпринимает попытки найти качественных игроков на других рынках. Конечно, в таких случаях возрастает и риск ошибки, но в случае «попадания в яблочко» можно сорвать даже больший куш, чем на условных трансферах Соломона и Тете, которые в ближайшей перспективе могут, из-за позиции ФИФА, обернуться для «Шахтера» серьезными финансовыми потерями.

Эдуардо Герреро

Возраст: 23 года
Позиция: центрфорвард/вингер
Гражданство: Панама
Маршрут трансфера: Маккаби Тель-Авив → Заря
Условия трансфера: аренда с опцией выкупа

«Заря» в последние дни работы зимнего трансферного окна в УПЛ удивила трансфером панамского центрфорварда Эдуардо Герреро. Он был арендован луганчанами у «Маккаби» из Тель-Авива, хотя с августа минувшего года уже выступал на правах аренды за «Бейтар». Что правда, за команду из Иерусалима Герреро провел 14 матчей, в которых сумел отличиться лишь 1 результативной передачей, а потому в «Бейтаре» не были против досрочного расторжения договора аренды.

В «Зарю» Герреро пришел с целью повысить конкуренцию в линии нападения, хотя панамец по своим качествам и игровым характеристикам не выглядит игроком, уровень которого значительно выше, чем у Назария Русина или даже Дениса Нагнойного. Первая часть сезона для Эдуардо в Израиле, где форвард выступал с 2018 года, выдалась откровенно неудачной, а потому вояж в Украину для панамца – это шанс начать все с нуля.

Вероятнее всего, Герреро в «Заре» – это креатура главного тренера луганской команды Патрика ван Леувена. С панамским нападающим нидерландский специалист уже имел опыт совместной работы в «Маккаби» Тель-Авив. В частности, под руководством ван Леувена Эдуардо провел 35 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Что интересно, нидерландский коуч предпочитал использовать Герреро не на позиции центрфорварда, а на одном из флангов атаки – в роли вингера. Причем, в сезоне-2020/21 панамец в чемпионате Израиля выполнял в штрафную соперника в среднем по 3,4 передачи за матч с точностью в 45%, а это весьма и весьма пристойный показатель.

Говорить, что Герреро будет способен с ходу усилить «Зарю» является значительным преувеличением его способностей. Панамец нынче реально не в лучшей форме, и лишь восстановление синергии с ван Леувеном может помочь ему выбраться из этой затяжной «спячки». Опять же, если Эдуардо брали в качестве опции на фланг атаки, то здесь понять логику тренерского штаба «Зари» можно и нужно, но если же в центр нападения, то панамец будет просто занимать «чужое» место… Как бы там ни было, аренда – это формат трансфера, при котором луганчане практически не рискуют, и это уже очень хорошо.

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статьи эксклюзив Решат Рамадани Хусрав Тоиров Эдуардо Герреро
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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