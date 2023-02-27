ВИДЕО. Тен Хаг забыл свой 1-й трофей с МЮ. Мотивация от наставника дьяволов
Нидерландский специалист попал в смешную ситауцию
В воскресенье, 26 февраля, состоялся финал Кубка английской лиги по футболу между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».
После победы в турнире главный наставник «МЮ» Эрик тен Хаг попал в смешную ситуацию. Нидерландский специалист пришел на пресс-конференцию с выигранным кубком, однако в конце общения с журналистами ушел, забыв трофей на столе. Ему сразу же напомнили об этом, но тен Хаг не растерялся и выдал короткую мотивационную фразу в шуточной форме:
«Я могу оставить этот кубок здесь, потому что иду за следующим, а этот уже выигран».
"I can leave it because the next cup. This one is in" 😅— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 26, 2023
Erik ten Hag has already got his eyes on his next trophy 🏆 pic.twitter.com/RFKwFgJgHW
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