ВИДЕО. Тен Хаг забыл свой 1-й трофей с МЮ. Мотивация от наставника дьяволов

В воскресенье, 26 февраля, состоялся финал Кубка английской лиги по футболу между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

После победы в турнире главный наставник «МЮ» Эрик тен Хаг попал в смешную ситуацию. Нидерландский специалист пришел на пресс-конференцию с выигранным кубком, однако в конце общения с журналистами ушел, забыв трофей на столе. Ему сразу же напомнили об этом, но тен Хаг не растерялся и выдал короткую мотивационную фразу в шуточной форме:

«Я могу оставить этот кубок здесь, потому что иду за следующим, а этот уже выигран».

"I can leave it because the next cup. This one is in" 😅



Erik ten Hag has already got his eyes on his next trophy 🏆 pic.twitter.com/RFKwFgJgHW