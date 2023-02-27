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  4. ВИДЕО. Тен Хаг забыл свой 1-й трофей с МЮ. Мотивация от наставника дьяволов
Англия
27 февраля 2023, 14:45 |
718
1

ВИДЕО. Тен Хаг забыл свой 1-й трофей с МЮ. Мотивация от наставника дьяволов

Нидерландский специалист попал в смешную ситауцию

27 февраля 2023, 14:45 |
718
1
ВИДЕО. Тен Хаг забыл свой 1-й трофей с МЮ. Мотивация от наставника дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В воскресенье, 26 февраля, состоялся финал Кубка английской лиги по футболу между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

После победы в турнире главный наставник «МЮ» Эрик тен Хаг попал в смешную ситуацию. Нидерландский специалист пришел на пресс-конференцию с выигранным кубком, однако в конце общения с журналистами ушел, забыв трофей на столе. Ему сразу же напомнили об этом, но тен Хаг не растерялся и выдал короткую мотивационную фразу в шуточной форме:

«Я могу оставить этот кубок здесь, потому что иду за следующим, а этот уже выигран».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Штраф ему! Полный кубок Карабао.
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