В Лондоне в воскресенье, 26 февраля, состоялся финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сильнейшего определили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Гол Каземиро и автогол в исполнении Ботмана позволили подопечным Эрика тен Тага одержать победу 2:0 и стать обладателями почетного трофея. Нидерландский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» первый трофей.

Кубок английской лиги. Финал

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 2:0

Голы: Каземиро, 33 (1:0). Ботман, 39 автогол (2:0).

🗣 "WE'RE MAN UTD AND WE'RE NEVER GONNA STOP!" ❤️#MUFC || #CarabaoCup