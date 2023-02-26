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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
26.02.2023 18:30 – FT 2 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 февраля 2023, 20:38 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:17
2400
11

ВИДЕО. Первый трофей для тен Хага. МЮ выиграл Кубок Лиги

Манкунианцы в финале обыграли «Ньюкасл»

26 февраля 2023, 20:38 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:17
2400
11
ВИДЕО. Первый трофей для тен Хага. МЮ выиграл Кубок Лиги
ФК Манчестер Юнайтед

В Лондоне в воскресенье, 26 февраля, состоялся финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сильнейшего определили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Гол Каземиро и автогол в исполнении Ботмана позволили подопечным Эрика тен Тага одержать победу 2:0 и стать обладателями почетного трофея. Нидерландский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» первый трофей.

Кубок английской лиги. Финал

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 2:0

Голы: Каземиро, 33 (1:0). Ботман, 39 автогол (2:0).

События матча

39’
ГОЛ ! Автогол забил Свен Ботман (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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pol-55
*Сороки клювали клювали*але безрезультатно,а грали гідно,недаром поки що в таблиці в *великолепной шестерке*.МЮ в ній же і по праву заслужений Кубок.
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+1
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Умник
Браво юнайтед
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+1
donnerwetter
Слава Манчестер Юнайтед! Хороший стрим попался, где после игры продолжали трансляцию. Сначала Ньюкасл поднялся на центральный следующий верхний ярус. И там их обнимала какая то тётя и руки жали дяди. Потом поднялся Манчестер и всем вручили памятные медали на зелёных лентах, а затем и Кубок. Не очень большой, в бело-красных  лентах (!).Сэр Фергюсон был без фуражки, Саутгейт лично поздравил Тен Хага. Аврама Глейзера показывали по ходу матча. 
    И вот не помешал им график игр через 2-3 дня с НГ!!! Команда как вошла в тонус, так только набирала обороты и сыгранность. Ну дороги там железные и хорошие. Самолёты летают спокойно. Автобусы красивые. И спят все потом дома, кроме легионеров. Один Антонио был с флагом своей Бразилии.   И танцевал какую то румбу перед камерой вместе с аргентинцем Мартинесом и тренером клуба. Как в сказке с хорошим эндом.
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0
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introvert
Мабуть, фанам МЮ варто подякувати Крішу - за те, що позбавив клуб своєї токсичної присутності. Одразу після цього команда немов переродилася.
Я, як відвідувач сайту спорт.юа, теж йому вдячний. А то раніше неможливо було зайти в розділ футбольних новин, щоб не поринути у вихор експертних думок на кшталт "боси МЮ - клінічні ідіоти", "тен Хаг фізрук", "лисий, пішов н...х", "на коліна перед великим КріРо, лиса сво...та!"...
Дякую, Кріштіану!))
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-1
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