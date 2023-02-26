ВИДЕО. Первый трофей для тен Хага. МЮ выиграл Кубок Лиги
Манкунианцы в финале обыграли «Ньюкасл»
В Лондоне в воскресенье, 26 февраля, состоялся финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сильнейшего определили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Гол Каземиро и автогол в исполнении Ботмана позволили подопечным Эрика тен Тага одержать победу 2:0 и стать обладателями почетного трофея. Нидерландский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» первый трофей.
Кубок английской лиги. Финал
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 2:0
Голы: Каземиро, 33 (1:0). Ботман, 39 автогол (2:0).
🗣 "WE'RE MAN UTD AND WE'RE NEVER GONNA STOP!" ❤️#MUFC || #CarabaoCup— Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023
⏱ Defeat in the Carabao Cup final.#NUFC // #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/QKZ8TP1l9B— Newcastle United FC (@NUFC) February 26, 2023
The celebrations have begun 🎆🏆 pic.twitter.com/S6qrMuX3cy— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 26, 2023
События матча
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И вот не помешал им график игр через 2-3 дня с НГ!!! Команда как вошла в тонус, так только набирала обороты и сыгранность. Ну дороги там железные и хорошие. Самолёты летают спокойно. Автобусы красивые. И спят все потом дома, кроме легионеров. Один Антонио был с флагом своей Бразилии. И танцевал какую то румбу перед камерой вместе с аргентинцем Мартинесом и тренером клуба. Как в сказке с хорошим эндом.
Я, як відвідувач сайту спорт.юа, теж йому вдячний. А то раніше неможливо було зайти в розділ футбольних новин, щоб не поринути у вихор експертних думок на кшталт "боси МЮ - клінічні ідіоти", "тен Хаг фізрук", "лисий, пішов н...х", "на коліна перед великим КріРо, лиса сво...та!"...
Дякую, Кріштіану!))