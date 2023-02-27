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Англия
27 февраля 2023, 02:44 | Обновлено 27 февраля 2023, 02:51
43
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Этот трофей что-то значит»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о выигранном Кубке английской лиги

27 февраля 2023, 02:44 | Обновлено 27 февраля 2023, 02:51
43
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Этот трофей что-то значит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Мы должны отпраздновать. Это необычный день. Мы выиграли трофей, и этот трофей что-то значит.

Это один кубок, а еще только февраль. Он показывает, что мы на правильном пути. Эта победа должна придать нам вдохновения, чтобы продолжать идти вперед. Но чувства удовлетворения быть не должно, потому что оно приводит к лени, которая не даст выиграть следующие трофеи», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Источник Daily Mail
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