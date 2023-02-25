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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
26.02.2023 18:30 - : -
Ньюкасл
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Англия
25 февраля 2023, 22:28 |
78
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги

И тен Хаг, и Хау могут взять с подопечными первый трофей

25 февраля 2023, 22:28 |
78
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг (справа) и Эдди Хау

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли» состоится финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Подопечные Эрика тен Хега на пути в финал турнира добились пяти побед в пяти проведенных встречах. В 1/16 финала они дома со счетом 4:2 обыграли «Астон Виллу», затем также на своем поле ими был повержен «Бернли» – 2:0. Путевку в полуфинал манкунианцам принесла еще одна домашняя победа – теперь над «Чарльтоном» со счетом 3:0. В полуфинале «красные дьяволы» смогли два раза под ноль одолеть «Ноттингем»: на выезде они победили со счетом 3:0, а дома выиграли 2:0.

В итоге «Ман Юнайтед» одержал на своем турнирном пути в финал четыре домашние победы при одном выигрыше на выезде.

В предстоящем финальном матче партнерам не помогут Гринвуд, Эриксен, Марсьяль и ван де Бек. Под вопросом попадание в заявку Рэшфорда.

Не лишним будет вспомнить, что «Ман Юнайтед» сейчас в таблице Английской Премьер-лиги занимает 3-е место, имея 49 очков после 24-х встреч – 15 побед, 4 ничьи, 5 поражений. В чемпионате у команды имеется актуальная серия из четырех встреч без поражений (3 победы, 1 ничья).

Ньюкасл

Команда Эдди Хау на пути в финал провела шесть матчей, в отличие от «Манчестер Юнайтед». «Сороки» взяли старт в Кубке английской лиги с 1/32 финала, где выяснили отношения на выезде с «Транмером» и добились победы – 2:1. Далее «Ньюкасл» дома обыграл «Кристал Пэлас» и «Борнмут» (оба – по 1:0), а в четвертьфинале также на своем поле расправился с «Лестером» - 2:0. В полуфинале воспитанники Хау добились двух побед над «Саутгемптоном»: в гостях со счетом 1:0, дома со счетом 2:1.

В результате «сороки» в текущей кубковой сетке имеют четыре домашние победы и две гостевые. Общий счет матчей 9:2.

На поле «Уэмбли» за «Ньюкасл» точно не сыграют Дубравка, Крафт и дисквалифицированный Поуп. Под вопросом находится Уиллок.

В нынешней турнирной таблице чемпионата Англии «Ньюкасл» располагается на 5-й позиции, имея 41 пункт после 23-х поединков – 10 побед, 11 ничьих, 2 поражения. В четырех последних матчах АПЛ «сороки» обошли без побед (3 ничьих, 1 поражение).

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруно Фернандеш, Санчо, Вегхорст, Рэшфорд.

Ньюкасл: Кариус – Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстофф, Жоэлинтон, Гимараеш, Альмирон, Сен-Максимен, Уилсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его номинальные хозяева – манкунианцы – смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.18 по линии Parimatch.

26 февраля, воскресенье

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Лондон. «Уэмбли». 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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