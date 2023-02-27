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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
26.02.2023 18:30 – FT 2 : 0
Ньюкасл
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Англия
27 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 27 февраля 2023, 02:42
59
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финала Кубка английской лиги

27 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 27 февраля 2023, 02:42
59
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне состоялся финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сильнейшего определили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Гол Каземиро и автогол в исполнении Ботмана позволили подопечным Эрика тен Хага одержать победу 2:0 и стать обладателями почетного трофея. Нидерландский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» первый трофей.

Кубок английской лиги. Финал

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 2:0
Голы: Каземиро, 33 (1:0). Ботман, 39 автогол (2:0).

События матча

39’
ГОЛ ! Автогол забил Свен Ботман (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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