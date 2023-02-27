Кубок английской лиги
26.02.2023 18:30 – FT 2 : 0
Англия27 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 27 февраля 2023, 02:42
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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финала Кубка английской лиги
27 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 27 февраля 2023, 02:42
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В Лондоне состоялся финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сильнейшего определили «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Гол Каземиро и автогол в исполнении Ботмана позволили подопечным Эрика тен Хага одержать победу 2:0 и стать обладателями почетного трофея. Нидерландский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» первый трофей.
Кубок английской лиги. Финал
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» – 2:0
Голы: Каземиро, 33 (1:0). Ботман, 39 автогол (2:0).
События матча
39’
ГОЛ ! Автогол забил Свен Ботман (Ньюкасл).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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