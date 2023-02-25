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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
26.02.2023 18:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2023, 23:27 |
77
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите финал Кубка английской лиги 26 февраля в 18:30

25 февраля 2023, 23:27 |
77
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли» состоится финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Подопечные Эрика тен Хега на пути в финал турнира добились пяти побед в пяти проведенных встречах. В 1/16 финала они дома со счетом 4:2 обыграли «Астон Виллу», затем также на своем поле ими был повержен «Бернли» – 2:0. Путевку в полуфинал манкунианцам принесла еще одна домашняя победа – теперь над «Чарльтоном» со счетом 3:0. В полуфинале «красные дьяволы» смогли два раза под ноль одолеть «Ноттингем»: на выезде они победили со счетом 3:0, а дома выиграли 2:0.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги

Команда Эдди Хау на пути в финал провела шесть матчей, в отличие от «Манчестер Юнайтед». «Сороки» взяли старт в Кубке английской лиги с 1/32 финала, где выяснили отношения на выезде с «Транмером» и добились победы – 2:1. Далее «Ньюкасл» дома обыграл «Кристал Пэлас» и «Борнмут» (оба – по 1:0), а в четвертьфинале также на своем поле расправился с «Лестером» – 2:0. В полуфинале воспитанники Хау добились двух побед над «Саутгемптоном»: в гостях со счетом 1:0, дома со счетом 2:1.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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