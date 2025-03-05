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  4. Усиление Трубину. Бенфика нацелилась на звезду сборной Швеции
Португалия
05 марта 2025, 18:30 |
215
0

Усиление Трубину. Бенфика нацелилась на звезду сборной Швеции

Виктор Линделеф покинет летом «Манчестер Юнайтед»

05 марта 2025, 18:30 |
215
0
Усиление Трубину. Бенфика нацелилась на звезду сборной Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф привлек внимание селекционеров «Бенфики».

Об этом сообщает издание The Times.

Источник отмечает, что клуб планирует подписать игрока летом на правах свободного агента.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим ранее заявлял, что Виктор Линделеф является одним из кандидатов на уход из клуба во время летнего трансферного окна.

В этом сезоне Линделеф редко попадает в основной состав команды из-за проблем с травмами.

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Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед Бенфика трансферы трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Александр Сильченко Источник: The Times
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