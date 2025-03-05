Португалия05 марта 2025, 18:30 |
215
0
Усиление Трубину. Бенфика нацелилась на звезду сборной Швеции
Виктор Линделеф покинет летом «Манчестер Юнайтед»
05 марта 2025, 18:30 |
215
0
30-летний шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф привлек внимание селекционеров «Бенфики».
Об этом сообщает издание The Times.
Источник отмечает, что клуб планирует подписать игрока летом на правах свободного агента.
Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим ранее заявлял, что Виктор Линделеф является одним из кандидатов на уход из клуба во время летнего трансферного окна.
В этом сезоне Линделеф редко попадает в основной состав команды из-за проблем с травмами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 марта 2025, 08:51 0
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса
Футбол | 05 марта 2025, 12:00 6
Эксклюзивное интервью нападающего луганской Зари для Sport.ua
Футбол | 05.03.2025, 01:20
Футбол | 05.03.2025, 17:11
Бокс | 05.03.2025, 00:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2025, 08:06 32
05.03.2025, 00:59
04.03.2025, 12:17 7
04.03.2025, 11:58 12
03.03.2025, 23:55 4
03.03.2025, 19:41 1
04.03.2025, 00:14
05.03.2025, 01:59 4