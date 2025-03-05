Усиление Трубину. Бенфика нацелилась на звезду сборной Швеции

30-летний шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф привлек внимание селекционеров «Бенфики».

Об этом сообщает издание The Times.

Источник отмечает, что клуб планирует подписать игрока летом на правах свободного агента.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим ранее заявлял, что Виктор Линделеф является одним из кандидатов на уход из клуба во время летнего трансферного окна.

В этом сезоне Линделеф редко попадает в основной состав команды из-за проблем с травмами.