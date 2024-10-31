Аморим продаст четырех игроков МЮ, если станет тренером. Кто под угрозой?

Португальский специалист Рубен Аморим является главным претендентом на пост тренера английского «Манчестер Юнайтед».

Стороны провели несколько раундов переговоров и должны в ближайшее время уладить все детали. Одним из главных вопросов, которые беспокоили Аморима, стали трансферы в команде. Португалец намерен избавиться от тех игроков, которые не соответствуют его философии.

В долгосрочные планы тренера не входят защитник Виктор Линделеф, полузащитники Кристиан Эриксен и Каземиро, форвард Антони. Руководство «МЮ» согласилось с Аморимом и тоже считает, что игра этих футболистов не соответствует зарплате, которую они получают.