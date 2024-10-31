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  4. Аморим продаст четырех игроков МЮ, если станет тренером. Кто под угрозой?
Англия
31 октября 2024, 15:32 |
1212
2

Аморим продаст четырех игроков МЮ, если станет тренером. Кто под угрозой?

Португальский наставник уже обговорил вопрос трансферов с советом директоров

31 октября 2024, 15:32 |
1212
2
Аморим продаст четырех игроков МЮ, если станет тренером. Кто под угрозой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский специалист Рубен Аморим является главным претендентом на пост тренера английского «Манчестер Юнайтед».

Стороны провели несколько раундов переговоров и должны в ближайшее время уладить все детали. Одним из главных вопросов, которые беспокоили Аморима, стали трансферы в команде. Португалец намерен избавиться от тех игроков, которые не соответствуют его философии.

В долгосрочные планы тренера не входят защитник Виктор Линделеф, полузащитники Кристиан Эриксен и Каземиро, форвард Антони. Руководство «МЮ» согласилось с Аморимом и тоже считает, что игра этих футболистов не соответствует зарплате, которую они получают.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим трансферы АПЛ Виктор Линделеф Кристиан Эриксен Каземиро Антони
Микола Титюк Источник: TeamTalk
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Diesel
нова мітла по новому мете...
тільки час покаже були це правельними рішеннями чи ні
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Перець
Шлаку понабирають, а потім розпродаж з акцією
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