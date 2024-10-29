МЮ определился с главным тренером – проведено два раунда переговоров
Рубен Аморим согласился перебраться в Англию
Английский «Манчестер Юнайтед» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба – это Рубен Аморим, который сейчас возглавляет португальский «Спортинг».
Руководство клуба АПЛ провело два раунда переговоров с Рубеном и достигло устного соглашения со специалистом. Сообщается, что «Спортинг» не будет препятствовать уходу тренера и даже нашел ему замену.
Ранее Рубен Аморим заявлял, что покинет Португалию только в конце сезона, однако увольнение Эрика тен Хага заставило тренера поменять свои планы.
«Спортинг» должен возглавить Жоао Перейра, который был помощником Аморима. В этом сезоне «Спортинг» выступает очень удачно и еще не терял очки в чемпионате – лиссабонский клуб выиграл девять матчей из девяти.
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