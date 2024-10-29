МЮ определился с главным тренером – проведено два раунда переговоров

Английский «Манчестер Юнайтед» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба – это Рубен Аморим, который сейчас возглавляет португальский «Спортинг».

Руководство клуба АПЛ провело два раунда переговоров с Рубеном и достигло устного соглашения со специалистом. Сообщается, что «Спортинг» не будет препятствовать уходу тренера и даже нашел ему замену.

Ранее Рубен Аморим заявлял, что покинет Португалию только в конце сезона, однако увольнение Эрика тен Хага заставило тренера поменять свои планы.

«Спортинг» должен возглавить Жоао Перейра, который был помощником Аморима. В этом сезоне «Спортинг» выступает очень удачно и еще не терял очки в чемпионате – лиссабонский клуб выиграл девять матчей из девяти.