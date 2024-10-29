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Англия
29 октября 2024, 13:21 | Обновлено 29 октября 2024, 13:45
816
0

МЮ определился с главным тренером – проведено два раунда переговоров

Рубен Аморим согласился перебраться в Англию

29 октября 2024, 13:21 | Обновлено 29 октября 2024, 13:45
816
0
МЮ определился с главным тренером – проведено два раунда переговоров
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Английский «Манчестер Юнайтед» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера клуба – это Рубен Аморим, который сейчас возглавляет португальский «Спортинг».

Руководство клуба АПЛ провело два раунда переговоров с Рубеном и достигло устного соглашения со специалистом. Сообщается, что «Спортинг» не будет препятствовать уходу тренера и даже нашел ему замену.

Ранее Рубен Аморим заявлял, что покинет Португалию только в конце сезона, однако увольнение Эрика тен Хага заставило тренера поменять свои планы.

«Спортинг» должен возглавить Жоао Перейра, который был помощником Аморима. В этом сезоне «Спортинг» выступает очень удачно и еще не терял очки в чемпионате – лиссабонский клуб выиграл девять матчей из девяти.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед чемпионат Португалии по футболу Рубен Аморим Спортинг Лиссабон назначение тренера
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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