ФОТО. Английские клубы поддержали Украину во время 25-го тура АПЛ
Британцы продолжают нас поддерживать
Английские клубы «Эвертон» и «Борнмут» поддержали Украину, которая уже больше года противостоит полномасштабной российской агрессии.
Перед матчами 25-го тура АПЛ британцы добавили к своей форме ленту в цветах украинского флага.
«Демонстрация нашей поддержки», – сказано в твиттере «Борнмута».
Стоит добавить, что с элементами украинского флага также вышли на матч тренеры других команд.
Отметим, что «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, в субботу играет против «Астон Виллы», «Борнмут» – против «Манчестер Сити».
💙💛#StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/YfKdMXapv3— Everton (@Everton) February 25, 2023
Showing our support one year on 🇺🇦❤️ pic.twitter.com/O3Iq5XsSvF— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 25, 2023
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