ФОТО. Английские клубы поддержали Украину во время 25-го тура АПЛ

Английские клубы «Эвертон» и «Борнмут» поддержали Украину, которая уже больше года противостоит полномасштабной российской агрессии.

Перед матчами 25-го тура АПЛ британцы добавили к своей форме ленту в цветах украинского флага.

«Демонстрация нашей поддержки», – сказано в твиттере «Борнмута».

Стоит добавить, что с элементами украинского флага также вышли на матч тренеры других команд.

Отметим, что «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, в субботу играет против «Астон Виллы», «Борнмут» – против «Манчестер Сити».

Showing our support one year on 🇺🇦❤️ pic.twitter.com/O3Iq5XsSvF