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Англия
25 февраля 2023, 17:37 | Обновлено 25 февраля 2023, 17:38
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0

ФОТО. Английские клубы поддержали Украину во время 25-го тура АПЛ

Британцы продолжают нас поддерживать

25 февраля 2023, 17:37 | Обновлено 25 февраля 2023, 17:38
950
0
ФОТО. Английские клубы поддержали Украину во время 25-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английские клубы «Эвертон» и «Борнмут» поддержали Украину, которая уже больше года противостоит полномасштабной российской агрессии.

Перед матчами 25-го тура АПЛ британцы добавили к своей форме ленту в цветах украинского флага.

«Демонстрация нашей поддержки», – сказано в твиттере «Борнмута».

Стоит добавить, что с элементами украинского флага также вышли на матч тренеры других команд.

Отметим, что «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, в субботу играет против «Астон Виллы», «Борнмут» – против «Манчестер Сити».

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко
Источник ФК Борнмут
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