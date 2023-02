Ди Мария вывел Ювентус в 1/8 финала ЛЕ, Спортинг разгромил Мидтьюлланд

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Туринский «Ювентус» обыграл французский «Нант» со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ. Хет-трик на свой счет записал Анхель Ди Мария. 1-й матч завершился ничьей 1:1.

Лиссабонский «Спортинг» в гостях не оставил шансов «Мидтьюлланду» из Дании, разгромив хозяев поля 4:0. В первом матче команды расписали мировую 1:1, поэтому португальская команды уверенно идет дальше по сетке ЛЕ.

«Севилья» в гостях уступила ПСВ со счетом 0:2, однако не смотря на поражение все равно прошла дальше – первый матч у себя на поле испанская команда выиграла 3:0.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Мидтьюланд – Спортинг – 0:4

Голы: Коатес, 21, Педру Гонсалвеш, 50, 77, Гартенман, 85 (автогол)

(Первый матч – 1:1)

Нант – Ювентус – 0:3

Голы: Ди Мария, 5, 20, 78

(Первый матч – 1:1)

ПСВ – Севилья – 2:0

Голы: Де Йонг, 77, Сильва, 90+5

(Первый матч – 0:3)

