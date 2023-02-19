Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Бразилец травмировался в матче с «Лиллем»
Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем», который состоялся в воскресенье, 19 февраля, и завершился со счетом 4:3 в пользу парижан, был заменен в начале второго тайма. Он не смог продолжить игру, получив повреждение голеностопа.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Неймару уже сделали МРТ повреждения. Оно перелом не выявило – имеет место вывих лодыжки.
В ближайшие 48 часов будет проведена новая процедура обследования голеностопа бразильца. После этого станут известны сроки его восстановления.
PSG announce that Neymar suffers from a sprained ankle — the MRI performed today does not reveal a fracture. 🚨🇧🇷 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2023
“New ligament assessment will be carried out in 48 hours”, club confirms. pic.twitter.com/9hoF7EglqD
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