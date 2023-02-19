Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Франция
19 февраля 2023, 20:11 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:55
4731
1

Назван предварительный диагноз травмы у Неймара

Бразилец травмировался в матче с «Лиллем»

19 февраля 2023, 20:11 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:55
4731
1
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем», который состоялся в воскресенье, 19 февраля, и завершился со счетом 4:3 в пользу парижан, был заменен в начале второго тайма. Он не смог продолжить игру, получив повреждение голеностопа.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Неймару уже сделали МРТ повреждения. Оно перелом не выявило – имеет место вывих лодыжки.

В ближайшие 48 часов будет проведена новая процедура обследования голеностопа бразильца. После этого станут известны сроки его восстановления.

По теме:
Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
ПСЖ – Лилль – 4:3. Шедевр Месси, травма Неймара. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Жизнь после и перед Шахтером. Ренн добился победы в чемпионате
Неймар травма ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
Футбол | 19 февраля 2023, 10:25 24
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»

Украинский легионер «Эвертона» – о том, как его отец с первых дней ушел на фронт

Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Футбол | 19 февраля 2023, 04:05 3
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца

«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы» со счетом 4:2

Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Футбол | 18.02.2023, 20:25
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор
Футбол | 19.02.2023, 12:28
Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор
Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Футбол | 19.02.2023, 18:26
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Долина
Жуткая картина. Скорейшего выздоровления Неймару.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
17.02.2023, 22:49 35
Футбол
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
19.02.2023, 11:27 6
Теннис
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
17.02.2023, 20:23
Биатлон
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
19.02.2023, 06:00 1
Другие виды
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 8
Футбол
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
18.02.2023, 09:20 49
Футбол
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
18.02.2023, 16:31 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности