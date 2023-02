Назван предварительный диагноз травмы у Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем», который состоялся в воскресенье, 19 февраля, и завершился со счетом 4:3 в пользу парижан, был заменен в начале второго тайма. Он не смог продолжить игру, получив повреждение голеностопа.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Неймару уже сделали МРТ повреждения. Оно перелом не выявило – имеет место вывих лодыжки.

В ближайшие 48 часов будет проведена новая процедура обследования голеностопа бразильца. После этого станут известны сроки его восстановления.

PSG announce that Neymar suffers from a sprained ankle — the MRI performed today does not reveal a fracture. 🚨🇧🇷 #PSG



“New ligament assessment will be carried out in 48 hours”, club confirms. pic.twitter.com/9hoF7EglqD