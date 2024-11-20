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  4. «Пора увольнять Реброва». Неоднозначная реакция фанатов на победу сборной
Лига наций
20 ноября 2024, 10:34 |
2601
4

«Пора увольнять Реброва». Неоднозначная реакция фанатов на победу сборной

Сборная Украины обыграла Албанию 2:1

20 ноября 2024, 10:34 |
2601
4
«Пора увольнять Реброва». Неоднозначная реакция фанатов на победу сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в 21:45 в Тиране прошел поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины. Победу со счетом 2:1 одержали «сине-желтые».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Александр Зинченко вывел сборную Украины вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч (1:2).

После поединка болельщики сборной Украины поделились мыслями о матче в социальных сетях.

Алексей: «Выдыхаем...»

FCSD l Shakhtar Family: «Поздравляем команду с победой. Мы в стыках! Но игра во втором тайме сегодня – ужасная. Против Албании (!!!) на отбой у 5 защитников сидят в своей штрафной».

Artem Khomenko: «Второй там к**ч, но хорошо, победа есть победа».

Artem (Askold) Besedin: "Боже, как же эти амебные вторые таймы уже з*****и. Слава богу албанцам только один позволили закатить, защита хорошо отыграла».

Moki: «Молодцы, главное теперь в плей-офф не обосраться».

_._: «Пора увольнять Реброва и искать до марта нового тренера».

Павел: «У меня чуть сердце не стало».

Дарья Кочуг: «Ейеее, поздравляю. Где все, кто готовил Украину к переходу в лигу С?»

Богдан Тимчук: «Молодцы, ребята! Таки дожали и сохранили шансы на поднятие в классе!

Спасибо!»

Кирбы (Рио): «Зато как выглядит: 2-е место, 2 поражения, 2 ничьих, 2 победы».

allow_rm: «Слава богу, может выйдем из группы но я не понимаю, как можно первый тайм так хорошо играть, а во втором строить автобус против Албании...»

Никита: «Сколько уже можно, постоянно забиваем и сразу в автобус садимся, это уже подз*****о».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 4
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sashav2007
З приходом Реброва нічого не змінилось: як було соромно за гру і результат, так все і залишилось. Вже граємо на рівні Албанії і Грузії, Чехія і та попереду.... 
Чому грузини запрошують нормального тренера і біжать вперед, а ми як УПЛ катаємо мяч з воротарем? Це гра і хочеться бачити гру, а не ці муки..... 
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+2
pricolist
Про звільнення не варто й мріяти після того як вивів команду в плей-офф. Вирішальним стане тепер відбір на чемпіонат світу. Гра команди до цього часу залишається на слабкому рівні, сподіваюсь на якісні зміни в новому році. 
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+1
Xvalenok03
Уволить нельзя оставить.
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0
darvey777
и снимать его будет вице президент УАФ? гы гы. удачи
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0
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