«Пора увольнять Реброва». Неоднозначная реакция фанатов на победу сборной

19 ноября в 21:45 в Тиране прошел поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины. Победу со счетом 2:1 одержали «сине-желтые».

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Александр Зинченко вывел сборную Украины вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч (1:2).

После поединка болельщики сборной Украины поделились мыслями о матче в социальных сетях.

Алексей: «Выдыхаем...»

FCSD l Shakhtar Family: «Поздравляем команду с победой. Мы в стыках! Но игра во втором тайме сегодня – ужасная. Против Албании (!!!) на отбой у 5 защитников сидят в своей штрафной».

Artem Khomenko: «Второй там к**ч, но хорошо, победа есть победа».

Artem (Askold) Besedin: "Боже, как же эти амебные вторые таймы уже з*****и. Слава богу албанцам только один позволили закатить, защита хорошо отыграла».

Moki: «Молодцы, главное теперь в плей-офф не обосраться».

_._: «Пора увольнять Реброва и искать до марта нового тренера».

Павел: «У меня чуть сердце не стало».

Дарья Кочуг: «Ейеее, поздравляю. Где все, кто готовил Украину к переходу в лигу С?»

Богдан Тимчук: «Молодцы, ребята! Таки дожали и сохранили шансы на поднятие в классе!

Спасибо!»

Кирбы (Рио): «Зато как выглядит: 2-е место, 2 поражения, 2 ничьих, 2 победы».

allow_rm: «Слава богу, может выйдем из группы но я не понимаю, как можно первый тайм так хорошо играть, а во втором строить автобус против Албании...»

Никита: «Сколько уже можно, постоянно забиваем и сразу в автобус садимся, это уже подз*****о».