Лига наций20 ноября 2024, 15:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:19
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Мальта – Андорра – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
20 ноября 2024, 15:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:19
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19 ноября в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 состоялся матч между сборными Мальты и Андорры.
Встреча завершилась безголевой ничьей 0:0 на стадионе «Та Кали» в Мальте.
Мальта занимает 2-е место в группе D и будет бороться в стыковых матчах за выход в дивизион C. Андорра находится на 3-м месте и остаётся в дивизионе D.
Лига наций 2024/25. Дивизион D
Группа 2. 6-й тур. 19 ноября
Мальта – Андорра – 0:0
Видеообзор матча:
События матча
17’
Gabriel Mentz (Мальта) получает красную карточку.
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