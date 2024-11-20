19 ноября в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 состоялся матч между сборными Мальты и Андорры.

Встреча завершилась безголевой ничьей 0:0 на стадионе «Та Кали» в Мальте.

Мальта занимает 2-е место в группе D и будет бороться в стыковых матчах за выход в дивизион C. Андорра находится на 3-м месте и остаётся в дивизионе D.

Лига наций 2024/25. Дивизион D

Группа 2. 6-й тур. 19 ноября

Мальта – Андорра – 0:0

Видеообзор матча: