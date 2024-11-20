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Лига наций УЕФА. Лига D
Мальта
19.11.2024 21:45 – FT 0 : 0
Андорра
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Лига наций
20 ноября 2024, 15:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:19
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0

Мальта – Андорра – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

20 ноября 2024, 15:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:19
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0
Мальта – Андорра – 0:0. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 состоялся матч между сборными Мальты и Андорры.

Встреча завершилась безголевой ничьей 0:0 на стадионе «Та Кали» в Мальте.

Мальта занимает 2-е место в группе D и будет бороться в стыковых матчах за выход в дивизион C. Андорра находится на 3-м месте и остаётся в дивизионе D.

Лига наций 2024/25. Дивизион D

Группа 2. 6-й тур. 19 ноября

Мальта – Андорра – 0:0

Видеообзор матча:

События матча

17’
Gabriel Mentz (Мальта) получает красную карточку.
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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