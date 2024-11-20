Более 250 млн. Реал назвал ПСЖ сумму, которую нужно заплатить за Винисиуса

Французский «Пари Сен-Жермен» очень интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает издание Fichajes.net с ссылкой на DefensaCentral.

Ранее парижский клуб предложил «сливочным» 250 миллионов евро за 24-летнего футболиста, но этого оказалось недостаточно. По информации источника, королевский клуб готов отпустить свою звезду лишь за сумму отступных – 1 миллиард евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.