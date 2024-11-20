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  4. Более 250 млн. Реал назвал ПСЖ сумму, которую нужно заплатить за Винисиуса
Испания
20 ноября 2024, 12:22 |
559
0

Более 250 млн. Реал назвал ПСЖ сумму, которую нужно заплатить за Винисиуса

Звездный бразилец доступен только за клаусулу

20 ноября 2024, 12:22 |
559
0
Более 250 млн. Реал назвал ПСЖ сумму, которую нужно заплатить за Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Французский «Пари Сен-Жермен» очень интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает издание Fichajes.net с ссылкой на DefensaCentral.

Ранее парижский клуб предложил «сливочным» 250 миллионов евро за 24-летнего футболиста, но этого оказалось недостаточно. По информации источника, королевский клуб готов отпустить свою звезду лишь за сумму отступных – 1 миллиард евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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