«Люблю фильмы о Сталине и том немце». Звезда ПСЖ шокировала признанием

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о внефутбольных хобби:

«Я люблю смотреть документальные фильмы. Я имею в виду те, где рассказывается о Второй мировой войне, различных диктаторах и тому подобное. Например, Мобуту, или того немца, а еще Сталина. Я очень люблю смотреть такие фильмы. Почему все-таки диктаторы? Не знаю, мне просто нравится».

В сезоне 2024/25 27-летний Усман Дембеле провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.