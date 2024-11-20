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  4. «Люблю фильмы о Сталине и том немце». Звезда ПСЖ шокировала признанием
Франция
20 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:30
1004
4

«Люблю фильмы о Сталине и том немце». Звезда ПСЖ шокировала признанием

Усман Дембеле имеет специфические предпочтения в кинематографе

20 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:30
1004
4
«Люблю фильмы о Сталине и том немце». Звезда ПСЖ шокировала признанием
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о внефутбольных хобби:

«Я люблю смотреть документальные фильмы. Я имею в виду те, где рассказывается о Второй мировой войне, различных диктаторах и тому подобное. Например, Мобуту, или того немца, а еще Сталина. Я очень люблю смотреть такие фильмы. Почему все-таки диктаторы? Не знаю, мне просто нравится».

В сезоне 2024/25 27-летний Усман Дембеле провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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Усман Дембеле Адольф Гитлер ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) фильмы
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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Комментарии 4
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Gargantua81
- внучок, как звать того немца, который так сводит меня с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
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+1
Harun Bakircioğlu
Про того немца, он еще евреев любил и негров наверняка тоже
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0
mig3131
Тот немец действительно  очень "любил" кроме евреев еще негров, цыган....славян...  Так что Дембеле пожить  бы в Германии того времени чтобы почувствовать взаимность(((
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-1
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