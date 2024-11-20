«Люблю фильмы о Сталине и том немце». Звезда ПСЖ шокировала признанием
Усман Дембеле имеет специфические предпочтения в кинематографе
Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о внефутбольных хобби:
«Я люблю смотреть документальные фильмы. Я имею в виду те, где рассказывается о Второй мировой войне, различных диктаторах и тому подобное. Например, Мобуту, или того немца, а еще Сталина. Я очень люблю смотреть такие фильмы. Почему все-таки диктаторы? Не знаю, мне просто нравится».
В сезоне 2024/25 27-летний Усман Дембеле провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
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