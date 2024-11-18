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  4. Нападающий ПСЖ Усман Дембеле заговорил о завершении карьеры
Франция
18 ноября 2024, 16:11 |
543
1

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле заговорил о завершении карьеры

Игрок планирует заняться недвижимостью

18 ноября 2024, 16:11 |
543
1
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле заговорил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

Как стало известно, игрок решил, что будет играть до 34 лет, а затем планирует заняться недвижимостью и инвестициями в Африке и Франции.

Усман Дембеле присоединился к парижскому клубу в 2023 году. Его купили у испанской «Барселоны» за 50 миллионов евро.

В новом сезоне Дембеле в составе ПСЖ сыграл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 5 мячей. Также он трижды выходил на поле в Лиге чемпионов и отдал одну голевую передачу.

За сборную Франции Усман играет с 2016 года. За это время на его счету 51 игра и 6 забитых мячей.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Усман Дембеле завершение карьеры ПСЖ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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