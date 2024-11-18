Нападающий ПСЖ Усман Дембеле заговорил о завершении карьеры
Игрок планирует заняться недвижимостью
27-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.
Как стало известно, игрок решил, что будет играть до 34 лет, а затем планирует заняться недвижимостью и инвестициями в Африке и Франции.
Усман Дембеле присоединился к парижскому клубу в 2023 году. Его купили у испанской «Барселоны» за 50 миллионов евро.
В новом сезоне Дембеле в составе ПСЖ сыграл 10 матчей в чемпионате Франции и забил 5 мячей. Также он трижды выходил на поле в Лиге чемпионов и отдал одну голевую передачу.
За сборную Франции Усман играет с 2016 года. За это время на его счету 51 игра и 6 забитых мячей.
Ousmane Dembélé has revealed that he plans to retire from football at the age of 34 to pursue a career in the real estate market, investing in Africa and France. 🇫🇷👋 pic.twitter.com/GGlClWoasm— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 18, 2024
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