ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Буквально через 6 минут после начала второго тайма звездный бразилец Неймар получил жуткую травму голеностопа. После инцидента Неймар попробовал встать, но у него не получилось. Бразильца вынесли на носилках с поля.

Неймара на 51-й минуте заменили на Уго Экитике. Сейчас сроки восстановления игрока неизвестны.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей в футболке «ПСЖ», в которых отличился 17 голами и 16 ассистами.