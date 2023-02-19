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Франция
19 февраля 2023, 16:30 |
2168
1

ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках

Форвард «ПСЖ» получил травму голеностопа

19 февраля 2023, 16:30 |
2168
1
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Буквально через 6 минут после начала второго тайма звездный бразилец Неймар получил жуткую травму голеностопа. После инцидента Неймар попробовал встать, но у него не получилось. Бразильца вынесли на носилках с поля.

Неймара на 51-й минуте заменили на Уго Экитике. Сейчас сроки восстановления игрока неизвестны.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей в футболке «ПСЖ», в которых отличился 17 голами и 16 ассистами.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Тільки розпочинається плей-офф Ліги Чемпіонів, цей дятел завжди травмований
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