ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
Форвард «ПСЖ» получил травму голеностопа
В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.
Буквально через 6 минут после начала второго тайма звездный бразилец Неймар получил жуткую травму голеностопа. После инцидента Неймар попробовал встать, но у него не получилось. Бразильца вынесли на носилках с поля.
Неймара на 51-й минуте заменили на Уго Экитике. Сейчас сроки восстановления игрока неизвестны.
В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей в футболке «ПСЖ», в которых отличился 17 голами и 16 ассистами.
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