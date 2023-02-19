Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами

ПСЖ в ярком матче чемпионата Франции сумел вернуться к победам после трех кряду поражений во всех турнирах. Лидер чемпионата Франции обыграл «Лилль» со счетом 4:3.

На поле были все лидеры, однако «Лилль» сумел не только сделать камбэк с 0:2, но и выйти вперед, а хозяев снова спасли Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Мбаппе сравнял счет на 87-й минуте, а Месси вывел команду вперед на 5-й компенсированной минуте.

При этом ПСЖ рискует остаться без Неймара, который получил серьезную травму.

ПСЖ набирает 57 очков, у «Марселя» Руслана Малиновского 49 пунктов и матч в запасе.

Чемпионат Франции. 24-й тур

ПСЖ - Лилль 4:3

Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 - Диаките, 24, Давид, 58 (с пен), Бамба, 69

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кимпемб, Мендеш (Бернат, 31), Верратти, Руис (Перейра, 75), Витинья (Эмери, 75), Месси, Мбаппе, Неймар (Экитике, 51)

Лилль: Шевалье, Диаките (Гудмундссон, 66), Фонт (Йоро, 14), Джало, Веа, Гомеш, Андре, Бамба, Гомес (Алан, 88), Кабелла (Балеба, 88), Давид