В воскресенье, 19 февраля, в Париже на поле «Парк де Пренс» состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Лилль». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижский «ПСЖ» является единоличным лидером турнирной таблицы французской Лиги 1. Он имеет 54 очка после 23-х матчей – 17 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Ближайшего преследователя – «Марсель» - парижане опережают на пять пунктов.

В своем последнем матче в чемпионате Франции «ПСЖ» проиграл – на выезде уступил со счетом 1:3 «Монако». До этого команда Кристофа Галтье шла на серии из трех игр без неудач – 2 победы («Тулуза» – 2:1, «Монпелье» – 3:1), 1 ничья («Реймс» – 1:1).

После поражения от «Монако» в чемпионате страны «ПСЖ» не смог реабилитироваться на европейской арене. В минувший мид-уик он дома в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счетом 0:1. А до фиаско в игре в монегасками «ПСЖ» в Кубке Франции уступил «Марселю» – 1:3. Таким образом, на сегодня у «ПСЖ» имеется актуальная серия из трех проигранных матчей.

Лилль

«Лилль» в турнирной таблице чемпионата Франции занимают 5-е место. У него в активе 41 очко после 23-х матчей – 12 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

В двух последних своих поединках «доги» добились побед – они обыграли «Ренн» (3:1, на выезде) и «Страсбург» (2:0 дома). До этого у «Лилля» была ничья в домашней игре с «Клермоном» (0:0), которая закрыла поражение от «Ниццы» со счетом 0:1 в выездной игре.

Если взять успехи «Лилля» на выезде, то в Лиге 1 у команды экс-наставника донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки шестой показатель. Она в 11-ти гостевых матчах сезона набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 4 поражения). В последней игре вне дома «Лилль» со счетом 3:1 обыграл «Ренн».

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Солер, Верратти, Витинья, Фабиан Руис, Неймар, Экитике.

Лилль: Шевалье – Диаките, Фонте, Джало, Веа, Андре, Гомес, Жегрова, Кабелла, Бамба, Девид.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

19 февраля, воскресенье