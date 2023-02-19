Кристоф ГАЛТЬЕ: «Победа была необходима, чтобы снова набрать обороты»
Наставник «ПСЖ» – о матче с «Лиллем»
Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился впечатлениями от победного матча с «Лиллем» (4:3) в 24-й туре французской Лиги 1.
«Одно слово – облегчение. Эмоциональный подъем. Матч был очень важен для всех – игроков и меня. Мы знали, что победа необходима, чтобы снова набрать обороты. О матче можно сказать многое. Сюжет невероятный, у нас были очень интересные первые 20 минут.
Мы вели 2:0, а потом потеряли концентрацию. При счете 2:1 стали нервничать. Пропускаем с пенальти, затем они вырываются вперед. В этот момент все осложняется травмами Нуну Мендеша и Неймара. У Нея, скорее всего, растяжение связок голеностопа, посмотрим, насколько это серьезно. Его сейчас обследуют. У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным.
Тренер, который проигрывает четыре игры подряд, тем более в «ПСЖ», явно был бы в беде. Я могу сказать, что у меня есть постоянная поддержка моего спортивного менеджмента и президента. Это очень важно», – признался Галтье.
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