В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Чемпионат Франции по футболу. 24-й тур. 19 февраля

ПСЖ – Лилль – 4:3



Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 – Диаките, 24, Дэвид, 58 (пен.), Бамба, 69

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Неймар, 17 мин.

ГОЛ! 2:1 Диаките, 24 мин.

ГОЛ! 2:2 Дэвид (пен.), 58 мин.

ГОЛ! 2:3 Бамба, 69 мин.

ГОЛ! 3:3 Мбаппе, 87 мин.

ГОЛ! 4:3, Месси, 90+5 мин.