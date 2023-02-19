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  4. ПСЖ – Лилль – 4:3. Шедевр Месси, травма Неймара. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
ПСЖ
19.02.2023, FT 4 : 3
Лилль
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Франция
19 февраля 2023, 20:10 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:27
2157
2

ПСЖ – Лилль – 4:3. Шедевр Месси, травма Неймара. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1

19 февраля 2023, 20:10 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:27
2157
2
ПСЖ – Лилль – 4:3. Шедевр Месси, травма Неймара. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Чемпионат Франции по футболу. 24-й тур. 19 февраля

ПСЖ – Лилль – 4:3

Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 – Диаките, 24, Дэвид, 58 (пен.), Бамба, 69

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Неймар, 17 мин.

ГОЛ! 2:1 Диаките, 24 мин.

ГОЛ! 2:2 Дэвид (пен.), 58 мин.

ГОЛ! 2:3 Бамба, 69 мин.

ГОЛ! 3:3 Мбаппе, 87 мин.

ГОЛ! 4:3, Месси, 90+5 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Лилль Лига 1 Лионель Месси Неймар чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Лилль
Источник Sport.ua
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Сергей Долина
Гол Месси супер! Принес победу ПСЖ! Месси, лучший из лучших! Гений футбола!
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+1
pas2012
З такою грою в захисті з Баварією шансів немає...
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0
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