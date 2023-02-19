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Чемпионат Франции
ПСЖ
19.02.2023 14:00 - : -
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
19 февраля 2023, 08:49 | Обновлено 19 февраля 2023, 09:22
11
0

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата Франции 19 февраля в 14:00

19 февраля 2023, 08:49 | Обновлено 19 февраля 2023, 09:22
11
0
ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, в Париже на поле «Парк де Пренс» состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Лилль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Парижский «ПСЖ» является единоличным лидером турнирной таблицы французской Лиги 1. Он имеет 54 очка после 23-х матчей – 17 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Ближайшего преследователя – «Марсель» - парижане опережают на пять пунктов.

ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

«Лилль» в турнирной таблице чемпионата Франции занимают 5-е место. У него в активе 41 очко после 23-х матчей – 12 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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