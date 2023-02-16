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Франция
16 февраля 2023, 21:03 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:12
681
0

В ПСЖ поставили ультиматум Галтье. Есть алгоритм дальнейших действий

Тренер может лишиться своего поста

16 февраля 2023, 21:03 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:12
681
0
В ПСЖ поставили ультиматум Галтье. Есть алгоритм дальнейших действий
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

В парижском клубе «ПСЖ» готовы пойти на тренерскую рокировку, несмотря на разгар сезона. Наставник команды Кристоф Галтье может быть уволен после 8 марта. Роковым для специалиста может стать вылет из плей-офф Лиги чемпионов.

На 8 марта назначена ответная игра парижан с «Баварией» в 1/8 финала турнира. В первой встрече на своем поле «ПСЖ», как известно, проиграл со счетом 0:1.

Если Галтье будет уволен, то парижскую команду может вновь возглавить Томас Тухель. У него есть определенное лобби внутри клуба. Впрочем, сообщается, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани мечтает о том, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан.

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Кристоф Галтье ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник RMC Sport
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