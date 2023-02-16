Зидан может заменить Галтье в ПСЖ
В Париже задумались о смене главного тренера
Руководство «ПСЖ» все активнее рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Кристофа Галтье.
Тем не менее, каких-то решений в клубе не будут принимать до 8 марта, когда состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первый, домашний поединок, «ПСЖ» проиграл со счетом 0:1.
В качестве замены в случае увольнения Галтье руководство «ПСЖ» видит Зинедина Зидана. Тот остается без работы с мая 2021 года, когда покинул «Реал». Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года.
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