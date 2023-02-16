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Франция
16 февраля 2023, 17:11 |
608
2

Зидан может заменить Галтье в ПСЖ

В Париже задумались о смене главного тренера

16 февраля 2023, 17:11 |
608
2
Зидан может заменить Галтье в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Руководство «ПСЖ» все активнее рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Кристофа Галтье.

Тем не менее, каких-то решений в клубе не будут принимать до 8 марта, когда состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первый, домашний поединок, «ПСЖ» проиграл со счетом 0:1.

В качестве замены в случае увольнения Галтье руководство «ПСЖ» видит Зинедина Зидана. Тот остается без работы с мая 2021 года, когда покинул «Реал». Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года.

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ПСЖ Кристоф Галтье Зинедин Зидан
Источник Get French Football News
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Комментарии 2
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Василий Гредюшкин
Якщо  підуть   Мессі  Неймар  і Мбаппе  то і Зідан  не  допоможе    Хо  зрозуміло  що  Галтьє   не  для  ПСЖ    .
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