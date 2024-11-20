Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мама хотела отдать меня в плавание». Защитник Кривбасса – о футболе
Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:22
228
0

«Мама хотела отдать меня в плавание». Защитник Кривбасса – о футболе

Александр Драмбаев мог не играть в футбол

20 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:22
228
0
«Мама хотела отдать меня в плавание». Защитник Кривбасса – о футболе
ФК Кривбасс. Олександр Драмбаев

Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев рассказал, как оказался на футбольном поле и кто сыграл роль в его карьере.

– Александр, ты – воспитанник запорожского футбола. Как начал заниматься футболом? Нравились ли в детстве другие виды спорта?

– У меня большая семья, в которой и отец, и мать работали, поэтому из-за семейных обстоятельств определенный период жизни я жил в деревне с моим старшим двоюродным братом, который занимался футболом. Конечно, я все за ним повторял. В конце концов его любовь к футболу передалась мне. Когда уже я вернулся в Запорожье мама хотела отдать меня на плавание, и я согласился. Она купила мне все необходимое для этого вида спорта, но на следующий день я передумал. Конечно, маме было не очень приятно, ведь она потратила средства на все это снаряжение.

Вскоре мы проходили мимо запорожской школы «Торпедо» и увидел тренировочный через маленькую щель. Потом меня заметил тренер и предложил прийти на тренировку, попробовать свои силы. Мама дала волю моим желаниям и я пошел туда. С этого все и началось.

– Кто является твоим первым тренером? Кому ты обязан тем, что сейчас выступаешь на профессиональном уровне?

– К сожалению, я не помню имя своего первого тренера, мне было где-то 5-6 лет, когда он увидел меня и я начал с ним заниматься. Но я помню, что после каждой тренировки, он звал меня к себе, учил. У меня даже сохранилась его тетрадь с футбольными советами. Когда я перешел в ФК «Металлург» моим тренером стал Иван Александрович Богатырь, именно он дал мне очень много в футбольном плане. С первого дня оставил меня в первой группе, за что я ему очень благодарен.

– Теперь у тебя новый этап в карьере «Кривбасс». Что знал о нашем Клубе до перехода?

– Я знал, что у Клуба большая история, амбиции, сильный тренер. Самое главное, что у меня здесь полноценный контракт, и я очень рад этой стабильности, что закончился период аренд, ведь это было нелегко. К тому же, хотелось вернуться в Украину, потому что не был дома 2,5 года. Признаюсь, когда ступил на украинскую землю, у меня наворачивались слезы на глазах. Я ехал не быстро, 60 км/ч, чтобы насладиться каждой травинкой, воздухом, деревьями. Чувствовалось, что все это мое, родное.

По теме:
ФОТО. Ну что за богиня? Жена динамовца в соблазнительном наряде
ФОТО. «Он не пользуется своим положением». Журналист – про сына Суркиса
Известный тренер объяснил, почему Шахтер пропустил три гола от Нивы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Александр Драмбаев
Олександр Сільченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо
Футбол | 20 ноября 2024, 14:40 9
Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо
Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо

Блогер Sport.ua рассказывает о воспитанниках Академии «Динамо», которые сейчас выступают в Европе

«Подарили эмоции». Алиев оценил игру сборной Украины против Албании
Футбол | 20 ноября 2024, 16:36 0
«Подарили эмоции». Алиев оценил игру сборной Украины против Албании
«Подарили эмоции». Алиев оценил игру сборной Украины против Албании

Александр остался доволен увиденным

Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 06:05
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Футбол | 20.11.2024, 06:23
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Футбол | 19.11.2024, 23:59
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 3
Бокс
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 43
Футбол
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 3
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем