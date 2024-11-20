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  4. Круговорот египтян в Ливерпуле. Звезда Бундеслиги может перейти в Англию
Англия
20 ноября 2024, 15:28 |
261
0

Круговорот египтян в Ливерпуле. Звезда Бундеслиги может перейти в Англию

Омар Мармуш является одним из вариантов замены Мохамеда Салаха

20 ноября 2024, 15:28 |
261
0
Круговорот египтян в Ливерпуле. Звезда Бундеслиги может перейти в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Атакующая звезда «Айнтрахта» Омар Мармуш может заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», сообщает GiveMeSport.

25-летний игрок впечатлил множество английских клубов своей игрой, но «мерсисайдцы» заинтересованы в трансфере больше всех по причине вероятного ухода Салаха, которого навряд ли сможет заменить Федерико Кьеза. Преимуществом Омара является то, что он может сыграть сразу на нескольких позициях в атаке.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

«Ливерпуль» может подписать форварда «Интера».

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Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
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