Круговорот египтян в Ливерпуле. Звезда Бундеслиги может перейти в Англию
Омар Мармуш является одним из вариантов замены Мохамеда Салаха
Атакующая звезда «Айнтрахта» Омар Мармуш может заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», сообщает GiveMeSport.
25-летний игрок впечатлил множество английских клубов своей игрой, но «мерсисайдцы» заинтересованы в трансфере больше всех по причине вероятного ухода Салаха, которого навряд ли сможет заменить Федерико Кьеза. Преимуществом Омара является то, что он может сыграть сразу на нескольких позициях в атаке.
В текущем сезоне Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
«Ливерпуль» может подписать форварда «Интера».
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