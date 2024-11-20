Круговорот египтян в Ливерпуле. Звезда Бундеслиги может перейти в Англию

Атакующая звезда «Айнтрахта» Омар Мармуш может заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», сообщает GiveMeSport.

25-летний игрок впечатлил множество английских клубов своей игрой, но «мерсисайдцы» заинтересованы в трансфере больше всех по причине вероятного ухода Салаха, которого навряд ли сможет заменить Федерико Кьеза. Преимуществом Омара является то, что он может сыграть сразу на нескольких позициях в атаке.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

«Ливерпуль» может подписать форварда «Интера».