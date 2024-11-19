Ливерпуль заинтересован в подписании одного из лучших форвардов Серии А

Маркус Тюрам может стать игроком «Ливерпуля», сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний форвард итальянского клуба счастлив в «Интере», являясь одним из ключевых игроков команді, хотя изначально был подписан в качестве свободного агента из-за банальной нехватки финансовых ресурсов у «неррадзури». Теперь же француз считается одним из лучших страйкеров мира и, похоже. не планирует покидать «Сан-Сиро».

«Ливерпуль» был заинтересован в подписании Тюрама еще в период, когда клуб тренировал Клопп, однако трансфер не состоялся. Теперь же, в статусе мировой звезды, Маркус привлекает внимание множества топ-клубов.

В текущем сезон Маркус Тюрам провел 15 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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