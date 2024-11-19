Ливерпуль заинтересован в подписании одного из лучших форвардов Серии А
Маркус Тюрам привлекает внимание «Ливерпуля»
Маркус Тюрам может стать игроком «Ливерпуля», сообщает La Gazzetta dello Sport.
27-летний форвард итальянского клуба счастлив в «Интере», являясь одним из ключевых игроков команді, хотя изначально был подписан в качестве свободного агента из-за банальной нехватки финансовых ресурсов у «неррадзури». Теперь же француз считается одним из лучших страйкеров мира и, похоже. не планирует покидать «Сан-Сиро».
«Ливерпуль» был заинтересован в подписании Тюрама еще в период, когда клуб тренировал Клопп, однако трансфер не состоялся. Теперь же, в статусе мировой звезды, Маркус привлекает внимание множества топ-клубов.
В текущем сезон Маркус Тюрам провел 15 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки забили три мяча в ворота команды первой лиги в первом тайме, но во втором пропустили три
Экс-игрок «Днепра» четко выразил свою позицию