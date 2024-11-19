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Англия
19 ноября 2024, 17:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 17:15
499
0

Ливерпуль заинтересован в подписании одного из лучших форвардов Серии А

Маркус Тюрам привлекает внимание «Ливерпуля»

19 ноября 2024, 17:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 17:15
499
0
Ливерпуль заинтересован в подписании одного из лучших форвардов Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Маркус Тюрам может стать игроком «Ливерпуля», сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний форвард итальянского клуба счастлив в «Интере», являясь одним из ключевых игроков команді, хотя изначально был подписан в качестве свободного агента из-за банальной нехватки финансовых ресурсов у «неррадзури». Теперь же француз считается одним из лучших страйкеров мира и, похоже. не планирует покидать «Сан-Сиро».

«Ливерпуль» был заинтересован в подписании Тюрама еще в период, когда клуб тренировал Клопп, однако трансфер не состоялся. Теперь же, в статусе мировой звезды, Маркус привлекает внимание множества топ-клубов.

В текущем сезон Маркус Тюрам провел 15 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

«Интер» хочет арендовать вингера «Ливерпуля».

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Данііл Киріяка Источник: La Gazzetta dello Sport
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