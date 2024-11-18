Италия18 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:33
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Возвращение на родину. Интер хочет арендовать звездного вингера Ливерпуля
Федерико Кьеза попал в шорт-лист «неррадзури»
18 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:33
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Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может перейти в «Интер», сообщает Tutto Sport.
27-летний игрок «красных» является одной из опций усиления атаки итальянского гранда, который, несмотря на все ожидания, не начал сезон настолько мощно, как это было в прошлом году. Руководство «Интера» видит в Кьезе одну из опций решения данной ситуации, учитывая слабые финансовые возможности клуба.
Федерико Кьеза провел 2 матча в текущем сезоне, отличился 1 ассистом.
Ливерпуль нацелился на молодого защитника «Борнмута».
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