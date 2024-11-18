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Италия
18 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:33
103
0

Возвращение на родину. Интер хочет арендовать звездного вингера Ливерпуля

Федерико Кьеза попал в шорт-лист «неррадзури»

18 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:33
103
0
Возвращение на родину. Интер хочет арендовать звездного вингера Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может перейти в «Интер», сообщает Tutto Sport.

27-летний игрок «красных» является одной из опций усиления атаки итальянского гранда, который, несмотря на все ожидания, не начал сезон настолько мощно, как это было в прошлом году. Руководство «Интера» видит в Кьезе одну из опций решения данной ситуации, учитывая слабые финансовые возможности клуба.

Федерико Кьеза провел 2 матча в текущем сезоне, отличился 1 ассистом.

Ливерпуль нацелился на молодого защитника «Борнмута».

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Федерико Кьеза Ливерпуль Интер Милан трансферы Серии A трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: Tuttosport
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