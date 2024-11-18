Возвращение на родину. Интер хочет арендовать звездного вингера Ливерпуля

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может перейти в «Интер», сообщает Tutto Sport.

27-летний игрок «красных» является одной из опций усиления атаки итальянского гранда, который, несмотря на все ожидания, не начал сезон настолько мощно, как это было в прошлом году. Руководство «Интера» видит в Кьезе одну из опций решения данной ситуации, учитывая слабые финансовые возможности клуба.

Федерико Кьеза провел 2 матча в текущем сезоне, отличился 1 ассистом.

Ливерпуль нацелился на молодого защитника «Борнмута».