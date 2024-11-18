Манчестер Юнайтед и Ливерпуль нацелились на молодого защитника Борнмута

Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», сообщает The Mirror.

Два гранда английского футбола уже сделали запросы на подписание игрока. Заинтересованность «манкунианцев» в подписании левого защитника вполне объяснима: левого защитника в этом сезоне играет номинальный правый защитник Диогу Далот. «Ливерпуль» же ищет долгосрочную замену Эндрю Робертсону.

«Борнмут», который подписал Керкеза всего за 10,5 миллионов фунтов, рассчитывает продать игрока за наиного больший ценник, но конкретные цифры пока что не фигурируют.

В текущем сезоне Милос Керкез провел 11 матчей на клубном уровне, отметился 2 ассистами.

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