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  4. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль нацелились на молодого защитника Борнмута
Англия
18 ноября 2024, 11:38 |
540
0

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль нацелились на молодого защитника Борнмута

Милош Керкез может стать игроком одного из двух английских грандов

18 ноября 2024, 11:38 |
540
0
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль нацелились на молодого защитника Борнмута

Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», сообщает The Mirror.

Два гранда английского футбола уже сделали запросы на подписание игрока. Заинтересованность «манкунианцев» в подписании левого защитника вполне объяснима: левого защитника в этом сезоне играет номинальный правый защитник Диогу Далот. «Ливерпуль» же ищет долгосрочную замену Эндрю Робертсону.

«Борнмут», который подписал Керкеза всего за 10,5 миллионов фунтов, рассчитывает продать игрока за наиного больший ценник, но конкретные цифры пока что не фигурируют.

В текущем сезоне Милос Керкез провел 11 матчей на клубном уровне, отметился 2 ассистами.

«Тоттенхэм» и «Челси» поборются за Забарного.

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Милош Керкез Манчестер Юнайтед Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ливерпуль Диогу Далот Эндрю Робертсон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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