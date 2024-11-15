Составят конкуренцию Челси. Еще один клуб АПЛ нацелился на Забарного

Лондонский «Тоттенхэм» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за защитника национальной сборной Украины Илью Забарного, ныне выступающего за английский «Борнмут».

Как сообщает издание Caughtoffside, «вишни не горят желанием отпускать украинца, с которым только летом продлил контракт до 2029 года. Руководство «Борнмута» хочет заработать более 50 миллионов фунтов по продаже Ильи (60 миллионов евро).

В настоящее время Забарный находится в расположении национальной сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчу Лиги наций против сборной Грузии, который состоится в субботу, 16 июля.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» посоветовал Рубену Амориму подписать Илью Забарного.