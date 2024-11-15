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Англия
15 ноября 2024, 16:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:38
343
0

Составят конкуренцию Челси. Еще один клуб АПЛ нацелился на Забарного

Тоттенхэм рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Украины

15 ноября 2024, 16:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:38
343
0
Составят конкуренцию Челси. Еще один клуб АПЛ нацелился на Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Тоттенхэм» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за защитника национальной сборной Украины Илью Забарного, ныне выступающего за английский «Борнмут».

Как сообщает издание Caughtoffside, «вишни не горят желанием отпускать украинца, с которым только летом продлил контракт до 2029 года. Руководство «Борнмута» хочет заработать более 50 миллионов фунтов по продаже Ильи (60 миллионов евро).

В настоящее время Забарный находится в расположении национальной сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчу Лиги наций против сборной Грузии, который состоится в субботу, 16 июля.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» посоветовал Рубену Амориму подписать Илью Забарного.

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Илья Забарный Тоттенхэм трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Caughtoffside
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