«Реал и Сити положили глаз». Тренер – о будущем звезды сборной Украины

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о центральном защитнике национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Илье Забарном:

«Забарный – это вообще топ и, учитывая проблемы в защите в «Реале» или «Манчестер Сити», думаю, эти мощные команды уже положили на него глаз. После окончания чемпионата Англии или даже в зимнее трансферное окно Илья может оказаться в суперклубе».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Челси».