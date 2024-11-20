«Реал и Сити положили глаз». Тренер – о будущем звезды сборной Украины
Вячеслав Грозный верит в Илью Забарного
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о центральном защитнике национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Илье Забарном:
«Забарный – это вообще топ и, учитывая проблемы в защите в «Реале» или «Манчестер Сити», думаю, эти мощные команды уже положили на него глаз. После окончания чемпионата Англии или даже в зимнее трансферное окно Илья может оказаться в суперклубе».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Челси».
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