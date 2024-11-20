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  4. «Реал и Сити положили глаз». Тренер – о будущем звезды сборной Украины
Англия
20 ноября 2024, 15:57 |
1378
0

«Реал и Сити положили глаз». Тренер – о будущем звезды сборной Украины

Вячеслав Грозный верит в Илью Забарного

20 ноября 2024, 15:57 |
1378
0
«Реал и Сити положили глаз». Тренер – о будущем звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о центральном защитнике национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Илье Забарном:

«Забарный – это вообще топ и, учитывая проблемы в защите в «Реале» или «Манчестер Сити», думаю, эти мощные команды уже положили на него глаз. После окончания чемпионата Англии или даже в зимнее трансферное окно Илья может оказаться в суперклубе».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Челси».

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Вячеслав Грозный Илья Забарный Борнмут Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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