«Игры не испортил, но...» Маркевич высказался о звезде сборной Украины

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Он игры не испортил, но мы же от Мудрика ждем в каждом поединке не просто игры, а феерической. Вот поэтому он и не запомнился особо, если говорить о матче с Албанией.

Не хватает ему пока стабильности. В этом плане он должен прежде всего сам над собой поработать. Никто же не будет спорить, что он талант? Просто ему свой дар нужно подкреплять результатами: голами и результативными передачами. Все же смотрят на показатели».