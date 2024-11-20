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  4. «Игры не испортил, но...» Маркевич высказался о звезде сборной Украины
Лига наций
20 ноября 2024, 15:32 |
2207
1

«Игры не испортил, но...» Маркевич высказался о звезде сборной Украины

Легендарный тренер не подвергает сомнению талант Михаила Мудрика

20 ноября 2024, 15:32 |
2207
1
«Игры не испортил, но...» Маркевич высказался о звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался об игре вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Он игры не испортил, но мы же от Мудрика ждем в каждом поединке не просто игры, а феерической. Вот поэтому он и не запомнился особо, если говорить о матче с Албанией.

Не хватает ему пока стабильности. В этом плане он должен прежде всего сам над собой поработать. Никто же не будет спорить, что он талант? Просто ему свой дар нужно подкреплять результатами: голами и результативными передачами. Все же смотрят на показатели».

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Мирон Маркевич Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
На счет того, что он талант как раз вопрос спорный и дискуссионный. Никто не спорит, что у него есть некоторые данные, но талант ли это, столько сколько ему шансов предоставляют наверное никому и никогда не предоставляли. В Челси, в сборной ему дают достаточно игрового времени, а эффективность мягко говоря не впечатляет, на талант это не похоже.
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